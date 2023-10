Massedemonstrasjoner mot Israel i den muslimske verden

«Nei til okkupasjon! Nei til Amerika» ropte demonstranter i Iraks hovedstad Bagdad, der flere titusen mennesker demonstrerte for å vise sitt sinne mot Israel.

– Dette markeringen er en fordømmelse av det som skjer i det okkuperte Palestina, blodsutgytelsen og brudd på rettigheter, sa Abu Kayan, en av arrangørene.

Bilder fra Bagdad viser et menneskehav så langt øye kan se. Et gigantisk palestinsk flagg løftes over folkemengdene.

Titusenvis av mennesker

Lignende demonstrasjoner har også funnet sted i byer over hele Iran, der myndighetene har advart Israel om at det kan bli en ny front dersom de fortsetter bombingen av Gazastripen.

I flere byer har demonstranter brent det amerikanske og israelske flagget. Iranske myndigheter støtter Hamas både økonomisk og militært, og Israel er deres gjensidige fiende. Landet har imidlertid nektet for å ha vært involvert i angrepene på Israel i helgen.

Også i Jordan, som lenge har hatt en fredsavtale med nabolandet Israel, pågikk det store demonstrasjoner fredag. I hovedstaden Amman samlet over 10.000 mennesker seg nær Grand Husseini-moskeen etter oppfordring fra Det muslimske brorskapet, samt flere venstreorienterte og ungdomsorganisasjoner i landet.

Hizbollah samlet i Libanon

I Golf-staten Bahrain sang hundrevis av troende «Død over Israel!» og «Død over USA!» i forkant av fredagsbønnen i Diraz-moskeen.

Hundrevis av mennesker ble deretter med i en protestmarsj, der flere viftet med palestinske flagg, mens andre tråkket på israelske og amerikanske symboler i sinne.

Det pågikk også demonstrasjoner i Tyrkia og Bangladesh.

I den saudiarabiske hovedstaden Riyadh, der demonstrasjoner er forbudt, så en AFP-journalist at politiet satte en troende mann i håndjern etter at han avbrøt fredagsbønnen ved å rope til imamen: «Snakk om Palestina! Gaza blir bombet!»

I Israels naboland Libanon samlet tilhengere av den Iran-støttede Hizbollah-bevegelsen seg i Beiruts sørlige forsteder til støtte for palestinerne.

Under demonstrasjonen sa Hizbollahs nestleder Naim Qassem at gruppen er «fullt forberedt» på å slutte seg til den allierte Hamas-bevegelsen i krigen mot Israel «når tiden er inne».

Frankrike innfører forbud

Det er ventet at Israel vil starte en bakkeinvasjon av Gaza som svar på angrepet fra Hamas. Fredag beordret den israelske hæren (IDF) alle sivile om å evakuere fra Gaza by innen 24 timer, en tidsramme som har blitt sterkt kritisert av flere land og hjelpeorganisasjoner for å være umulig å etterkomme.

Gazastripen har vært under nærmest kontinuerlig bombardering siden Hamas-angrepet lørdag. Over 2800 mennesker er drept og flere tusen såret både i Israel og på Gazastripen.

I tillegg til store protester i den muslimske verden har det også vært flere demonstrasjoner i Japan, Australia, India og Sri Lanka. Tidligere denne uken har det også vært støttemarkeringer for Palestina i Spania, USA og Canada.

I Frankrike, der president Emmanuel Macron torsdag oppfordret Israel til å komme med et «kraftig» og «rettferdig» svar på Hamas-angrepet, har regjeringen innført forbud mot propalestinske demonstrasjoner da de mener de vil «forstyrre den offentlige ro og orden».