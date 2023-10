Leger Uten Grenser fordømmer Israels krav om Gaza-evakuering

– Varselet på 24 timer til menneskene i Nord-Gaza om å forlate sitt land, sine hjem og sykehus er hårreisende, sier generalsekretær Meinie Nicolai i Leger Uten Grenser i en uttalelse.

Han kaller det et angrep på medisinsk behandling og på menneskeheten.

– Gazastripen blir jevnet med jorden. Tusenvis av mennesker dør. Dette må stoppe nå. Vi fordømmer Israels krav på det aller sterkeste, sier Nicolai videre.

Generalsekretæren bekrefter at deres om lag 20 internasjonale ansatte, med base nord på Gazastripen, har blitt flyttet sørover, men at det er vanskelig å bekrefte situasjonen for deres palestinske kolleger.