Israels hær sier at de ber alle i Gaza by om å evakueres sørover. Ifølge FN har de gitt samme beskjed til alle i Nord-Gaza. Det gjelder 1,1 millioner mennesker. Ifølge FN er det satt en frist på 24 timer.

– Det er nesten så jeg ikke klarer å snakke. Dette er forferdelige nyheter, sier Gilbert på telefon til NTB.

Ber Norge reagere

Han er i Kairo på vei til Gaza og sier han har snakket med flere leger på Gazastripen som nå er fortvilet. Det er flere store sykehus i Gaza by som er fulle av sårede i de voldsomme israelske bombeangrepene de siste dagene.

Israel varsler nå en større militær operasjon.

– Dette må stoppes. Den norske regjeringen må sette krisestab, og verden må stoppe Israel, sier Gilbert.

– Umulig

Han sier det er helt umulig å evakuere sykehusene.

– Nei, det er ikke mulig å se for seg at de kan evakueres. Det er ikke ambulanser nok eller andre transportmuligheter, sier Gilbert.

FN har advart mot en katastrofe hvis Israel ikke trekker evakueringsordren.

– FN anser det som umulig at en slik forflytting kan skje uten ødeleggende humanitære konsekvenser. FN ber på det sterkeste om at en slik ordre blir trukket tilbake for å unngå at det som allerede er en tragedie, blir en katastrofe, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

Bakkeoperasjon

Det er stor frykt for en bakkeoperasjon etter at Hamas angrep Israel på brutalt vis i helga. Israel har samlet en styrke på over 300.000 soldater nær Gaza.

Den siste uken er Gaza blitt teppebombet. Israel sa torsdag at de hadde sluppet over 6000 bomber. Det tilsvarer nesten en bombe i minuttet hvert døgn i snitt.

Minst 1537 mennesker er drept i angrepene på Gaza. Det er innført en blokade og den humanitære krisen på Gaza er kritisk. Det er advart mot at helsevesenet, vannforsyningen og sanitetsvesenet er i ferd med å kollapse. Sykehus og likhus er overfylte.