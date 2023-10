Utenriksdepartementet anbefaler båt for å hjelpe nordmenn ut av Israel

«Vi er kjent med en kommersiell båttransport som går fra Haifa til Larnaca, Kypros i dag, kl. 15.00 israelsk tid,» skriver Utenriksdepartementet i en melding til nordmenn som befinner seg i Israel.

Utenriksdepartementet opplyser om at det skal være mellom 50 og 100 ledige plasser, og at det koster 670 euro per kabin.

De som vil være med båten må selv kunne ta seg til Haifa havn på en trygg måte, skriver UD.

Avlyste ekstrafly

I natt ble det kjent at den varslede ekstraflygingen fra Tel Aviv som Norwegian satte opp på vegne av Utenriksdepartementet, ikke går som planlagt.

– Årsaken er at forsikringsselskapet Norwegian og en rekke andre flyselskap benytter, ikke lenger dekker flyginger til Tel Aviv. Norwegian og Utenriksdepartementet jobber med å finne andre løsninger, skrev UD i en epost natt til torsdag.

Utenriksdepartementet jobber med å finne andre utreisemuligheter for norske borgere i regionen, skriver de i meldingen som ble sendt ut torsdag formiddag.