Kongen kondolerer til det afghanske folk

– Mine tanker er med det afghanske folk etter det ødeleggende jordskjelvet. Jeg sender min dypeste sympati til alle som har mistet sine kjære og til hele det afghanske folk som har blitt rammet av denne forferdelige tragedien, sier Kong Harald i en pressemelding.

Det første jordskjelvet kom lørdag vest i Afghanistan med en styrke på 6,3. Siden har en rekke etterskjelv rammet landet.

Afghanske myndigheter melder om over 1000 døde og over 2400 skadde. Onsdag ble landet rammet av nok et jordskjelv på omtrent samme styrke.