Høyre og Ap har funnet hverandre i over 40 kommuner

Oversikten viser at tolv Høyre-ordførere har Ap-varaordfører, mens 29 Ap-ordførere har varaordfører fra Høyre. Det gjenstår ennå rundt 20 kommuner som ikke er kommet i mål med forhandlingene, så tallet kan endre seg, skriver Kommunal Rapport.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger synes ikke det er så merkelig at Høyre og Ap finner sammen.

– Vi skal også huske at Høyre og Arbeiderpartiet egentlig har mye mer felles enn hva man får inntrykk av i nasjonal valgkamp hvor man overspiller forskjeller. Derfor er det ganske logisk at de kommer sammen når de ikke trenger å ta hensyn til sin ideologiske historie, men mer kan se på hva de har felles i den enkelte kommune, sier han.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen understreker at 2023-valget ble historisk med Høyre som største parti, og med Ap som nummer to.

– Sp tapte mye oppslutning, og det ble ganske langt ned til tredjeplassen for Frp. Dette betyr at i en rekke kommuner så er enten Høyre størst og Ap nummer to, eller Ap er størst og Høyre nest størst, eller de er jevnstore. Matematikken tilsier ofte at største parti får ordfører og nest største varaordfører, sier han.

I perioden 2019–2023 var det også 26 Ap-ordførere som hadde varaordførere fra Høyre. Elleve høyreordførere hadde varaordførere fra Ap.