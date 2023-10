Det store 1000-årsjubileet for kristningen av Norge er i 2030. Men i årene fram til den store feiringen skal det være markeringer hvert år. Neste år lover regjeringen mer penger til dette.

Samtidig skal jubileet for kristenretten feires i 2024. Det kalles Moster 2024 og er et selvstendig nasjonalt jubileum.

---

Kristningsjubileet

Slaget på Stiklestad i 1030 var it vendepunkt i norsk historie og kulturarv.

Kong Olav Haraldsson (Olav den hellige) falt i slaget og ble senere erklært som helgen.

Dette kalles starten på kristningen av Norge.

I Hurdalsplattformen har Ap/Sp-regjeringen lovet å gjøre 1000-årsjubileet til en nasjonal markering.

I 2030 er det planlagt en storstilt feiring, men også hvert år fram mot jubileet skal det være markeringer.

En komité på ti personer skal møtes to ganger årlig for å sikre at feiringen i 2030 blir storstilt.

---

Ministeren vet hva hun vil ha

Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) vet hva hun vil ha for pengene: Engasjement, debatt, og interesse for norsk historie og kulturarv i årene fram mot 2030», ifølge en pressemelding fra Barne- og familiedepartementet som hun leder.

Rammen for kristningsjubileene foreslås å nesten dobles neste år, fra 5,2 millioner i 2023 til vel 9,4 millioner i 2024.

Kristenretten på Moster

Noe av støtten går altså til markeringen i 2024 over at det er tusen år siden Olav den hellige innførte Kristenretten på Moster. Det var starten på rettsstaten i Norge. Det markerte begynnelsen på en ny tid, med økt menneskelige hensyn og rettsvern for individet.

Kristenretten inneholdt regler om alt fra dåp og gravferd, om faste og kirkebygging, om helligdager, pliktene til biskop og prester, og om trolldom.

Det er barn og unge som er hovedmålgruppen for Moster 2024 understrekes det på jubileets nettsider.

[ Sognepresten på Stiklestad: «Kristendommens rolle bør løftes frem» ]

I 2024 skal også 1000-årsjubileet for Gulating markeres i Gulen, og Frosta 2024 skal markere at det er 750 år siden Magnus Lagabøte innførte sin landslov.

Det er også satt av 400.000 kroner til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for et arrangement om «verdier i lovverket» i forbindelse med nasjonaljubileet 2030.

HEF: Kritisk

Human Etisk Forbund frykter at det såkalte Nasjonaljubileet vil vie all oppmerksomhet mot kristendommen og ønsker at det i stor grad skal være en nasjonal feiring som speiler et mangfold, skriver de i en pressemelding.

[ Biskoper: Jubileet utfordrer oss til et maktkritisk blikk ]