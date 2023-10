Fosen-aktivistene aksjonerer ved Statkraft på Lilleaker – Greta Thunberg deltar

– Vi skal blokkere hele Statkraft, sier Natur og Ungdom-leder Gina Gylver til Dagsavisen.

Hun sier at de fra morgenkvisten er en god gjeng ved Statkrafts hovedkontor i Lilleakerveien i Oslo, og at flere kommer i løpet av dagen.

– Vi regner med å blokkere alt av synlige innganger i hvert fall, sier hun.

Statkraft er hovedeier av Fosen Vind, som opererer 80 av de 151 vindturbinene på Fosenhalvøya.

– Selskapene tjener rått på menneskerettighetsbruddet på Fosen, og en god del av disse pengene ruller inn til staten gjennom Statkraft. Vi krever at inntektene vindselskapene tjener på sine ulovlige vindkraftanlegg, øremerkes til å reparere bruddet og går til å restaurere landet tilbake til reindrifta, sier talsperson Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

Det var onsdag at aksjonistene begynte markeringen av at det nå er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med menneskerettighetene. Aksjonistene satte opp lavvoer på Karl Johans gate i Oslo, og aksjonister satte seg ned i vandrehallen på Stortinget og joiket. De ble onsdag kveld båret ut av Stortinget av politiet etter at de nektet å flytte seg.

Til TV 2 sier Gina Gylver at den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg slutter seg til demonstrasjonene torsdag, slik det på forhånd var varslet.

– Hun kommer i løpet av kort tid, sier Gylver.