UDI oppretter opptil 3000 nye mottaksplasser etter stor økning av ukrainske flyktninger

– Norge er det landet i Norden med klart flest ankomster av flyktninger fra Ukraina. De siste fire ukene har rundt 60 prosent av alle ukrainere som har kommet til Norden, søkt seg til Norge, opplyser direktør Frode Forfang i UDI i en pressemelding.

Den siste måneden har det kommet godt over 1000 flyktninger fra Ukraina hver eneste uke, ifølge UDI.

To tredjedeler av flyktningene antas å komme direkte fra Ukraina, mens om lag en tredel har hatt opphold i et annet europeisk land før de kom til Norge.

– Utsetter planer om å legge ned

Ifølge UDI gjør den økte strømmen av flyktninger at kapasiteten på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde er presset og at det må iverksettes tiltak.

– Som en konsekvens vil vi nå opprette mellom 2500 og 3000 ekstra plasser innen kort tid. Det vil bli etablert noen nye akuttinnkvarteringer, i tillegg til at vi utsetter planene om å legge ned enkelte eksisterende akuttinnkvarteringer, opplyser UDI-direktøren.

Forfang legger til at det kan være behov for ytterligere plasser om ankomstene holder seg på dagens nivå.

Skal forhindre at flere blir værende i mottak

Siden krigen brøt ut, har det kommet over 63.000 flyktninger fra Ukraina til Norge. 51.000 av dem er allerede bosatt eller på vei til å bli bosatt i en kommune.

Samtidig varsler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) at bosettingstakten også må trappes.

– Landets kommuner har lagt ned en formidabel innsats og har bosatt svært mange ukrainske flyktninger på kort tid. Som følge av økte ankomster må bosettingstakten ytterligere opp hvis vi skal forhindre at flere blir værende lengre i mottak, sier direktør Libe Rieber- Mohn i Imdi.

Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger har satt et foreløpig anslag på behov for bosetting av 35.000 flyktninger for neste år. Antallet kan imidlertid bli høyere eller lavere avhengig av antallet flyktninger som kommer. Et endelig måltall vil bli fastsatt i november.