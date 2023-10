Tirsdag har de sendt ut en melding der de ber nordmenn som fortsatt befinner seg i Israel, og som trenger bistand, om å sende en epost med informasjon om blant annet passnummer og hvor i Israel man befinner seg, skriver NRK.

UD har tidligere opplyst at de jobber med å kartlegge fortløpende utreisemuligheter for nordmenn, men at norske myndigheter har begrensede muligheter til å bistå norske statsborgere som befinner seg i Israel, på grunn av omstendighetene.