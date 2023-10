MDG vil at kontrollkomiteen skal se på Fosen-saken

– Det er kontrollkomiteens jobb å sørge for at regjeringen forholder seg til lover og regler. Jeg mener derfor at det kan være gode grunner til at kontrollkomiteen går inn i saken, og jeg vil diskutere det med de andre medlemmene i komiteen i neste møte, sier Berg i en kommentar til NTB.

Onsdag er det to år siden Høyesterett fastslo at vindkraftanleggene på Fosen-halvøya i Trøndelag var bygd i strid med reindriftssamenes menneskerettigheter.

Berg viser til at Norsk institusjon for menneskerettigheter i et brev til Statsministerens kontor denne uken mener tidsbruken i Fosen-saken kan være et nytt menneskerettighetsbrudd.

– At det har tatt to år for regjeringen å få ryddet opp i et menneskerettighetsbrudd overfor våre nasjonale minoriteter, er uholdbart og uforståelig. Det er ikke bare uverdig overfor reindriftssamene, det er også farlig for vår felles rettssikkerhet, sier hun.

[ Fosen-aktivister: – I dagene som kommer, skal vi ansvarliggjøre alle ]