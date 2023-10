Israel ber innbyggere i nord om å søke tilflukt

Det israelske forsvaret har ikke uttalt hvilken type luftfartøy det dreier seg om, men både iranskstøttede Hizbollah og palestinske militante skal ha droner og seilfly.

Meldingen fra det israelske militæret (IDF) kommer etter at Hizbollah sa de sto bak et rakettangrep mot et israelsk militæranlegg tidligere onsdag, og hevdet at flere israelske soldater ble drept.

Det israelske forsvaret har bekreftet at angrepet fant sted, men sa ingenting om eventuelle drepte eller sårede. Israel svarte med et angrep mot området i Sør-Libanon der rakettene ble avfyrt fra.