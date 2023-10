Norge setter opp fly for å hente nordmenn ut av Israel

– Norge setter nå opp et fly som kan bistå med å frakte nordmenn hjem fra Tel Aviv.

Det bekreftet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Utenriksdepartementet har onsdag sendt ut melding til norske borgere i Israel med følgende beskjed:

– Det blir satt opp flyvning med Norwegian fra Tel Aviv til Oslo 11. oktober, med tentativ avreise klokken 19.00. Norske borgere kan melde interesse for plass på flyet.

Hun forteller også at UD har jobbet for å få på plass en slik løsning over tid, og holder muligheten åpen for at de kan komme til å sette opp flere flyvninger:

– Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med UD. Blir det behov for å sette opp en ekstra flyvning, så gjør vi det, sier utenriksministeren.

Ber de som er på Vestbredden dra til Jordan

Huitfeldt peker på sikkerheten til norske borgere som årsak til at UD nå velger å sette opp fly:

– Sikkerhetssituasjonen i Israel og i de palestinske områdene er svært krevende. Det har gjort det vanskelig for norske statsborgere å reise ut. Derfor tilbyr nå regjeringen denne muligheten.

For nordmenn som oppholder seg i palestinske områder, oppfordrer Huitfeldt til å bevege seg mot grensa:

– Vi oppfordrer folk i palestinske områder til å komme seg mot Amman og Jordan. Men dem som befinner seg på Gaza er det vanskelig å nå, sa Huitfeldt til NRK.

Kritisk til UDs håndtering

Steinar Sylte var på reise i Israel frem til i går, og er blant dem som har stilt seg kritisk til hvor fraværende UD har vært i møte med nordmenn i Israel.

– UD sier vi må klare oss selv, egentlig. Det er for dårlig, sa han til Vårt Land i går.

Selv fikk han muligheten til å reise ut av landet tirsdag kveld, men peker på at mange ikke har vært like heldige:

– Det går bra for oss, men det er mange igjen her nede.

Har sendt ned et team fra UD

UD har sendt et team til Tel Aviv for å koordinere utreisen, og etter planen skal flyet altså gå fra Ben Gurion-flyplassen i kveld.

Vårt Land oppdaterer saken.