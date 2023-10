Onsdag er det to år siden Fosen-dommen i Høyesterett, som slo fast at vindkraftutbyggingen der var lovstridig, og brøt med reindriftssamenes menneskerettigheter. Nå går 300 demonstranter til aksjon. Planen er å blokkere Karl Johan med lavvoer og menneskekropper.

Helge Galtrud fra Lillehammer har vært med på mange demonstrasjoner i sitt liv.

– At det er så mange her klokka sju på morgenen, er helt enormt, sier han til Vårt Land.

Han er en av de mange aksjonistene som har møtt opp utenfor Stortinget klokken 07.00 onsdag morgen.

– Jeg har sett fram til denne dagen, sier Mihkkal Hætta over to høyttalere som var blitt satt opp ved de fremmøtte demonstrantene.

Han har bodd i lavvo foran Stortinget 11. september, slik at han kan minne stortingspolitikerne om Fosen-saken hver dag.

– Tenk at vi har måttet samles her igjen, det er helt sinnssykt, sa Hætta.

Han gir ikke bare regjeringen skylden for situasjonen det pågående menneskerettighetsbruddet mot reindriftssamene på Fosen, men mener at også vindkraft-selskapene må ta sin del av ansvaret.

Stengte ned departement

Da demonstrantene mønstret i februar i år, stengte de flere departement over flere dager. Det hele endte med en unnskyldning fra både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til reineierne på Fosen.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland på en pressekonferanse i mars.

Dette ble tatt godt imot av både demonstrantene og politikere på Sametinget, som hadde støtte demonstrasjonen.

– Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre, sa sametingspresident Silje Karine Muotka i etterkant av beklagelsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre Støre lovet også fortgang i saken. Men et halvt år senere er situasjonen for reineierne på Fosen likevel uforandret. De 151 vindmøllene på Fosen står fortsatt, og de avbøtende tiltakene som er blitt lovet av regjeringen er ennå ikke blitt gjennomført.

Møtte Støre

Tirsdag fikk Fosen-aksjonistene møte Støre, uten at det dempet kampviljen.

– Jeg forstår frustrasjonen over at det ikke er funnet en løsning, vi jobber intenst for å finne en løsning som skal ivareta våre forpliktelser. Det er et menneskerettighetsbrudd som oppsto med dette vedtaket i 2013, som vi har ansvaret for å komme ut av, sa Støre til NTB.

Ella Marie Hætta Isaksen, talsperson for Fosen-aksjonistene, fortalte at de hadde håpet Støre skulle komme med noe nytt i møtet, men at de ikke opplevde at dette skjedde.

– Vi ser at det eneste som beveger denne saken er våre aksjoner, sa Hætta Isaksen til NTB.

Nå tar demonstrantene til gatene igjen.

Artikkelen oppdateres

---

Fosen-saken

11. oktober 2021 falt dommen fra Høyesterett i storkammer om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.

23. februar i år, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

Etter fire dager med demonstrasjoner beklaget statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland menneskerettighetsbruddene på Fosen og lovet fortgang i prosessen.

100 dager senere, 2. og 3. juni, var det nye demonstrasjoner. Aksjonistene krevde fortgang i saken. De blokkerte Statsministerens kontor og demonstrerte foran Slottet og utenfor Stortinget.

26. juni startet en ny aksjon ved Roan vindpark på Fosen. Aksjonister fra Motvind Norge og Naturvernforbundet blokkerer veiene til vindkraftverket.

Det er varslet nye aksjoner i forbindelse med toårsmarkeringen for dommen.

Kilde: NTB

---