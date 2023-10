WHO ber om humanitær korridor til Gazastripen

– WHO ber om en slutt på volden. En humanitær korridor trengs for at nødvendig medisinsk utstyr skal nå fram til folk, sier talsperson Tarik Jesarevic på en pressekonferanse.

De medisinske forsyningene som var på Gazastripen før angrepene i helgen, er brukt opp, ifølge WHO. Organisasjonen sier at 13 helsefasiliteter på Gazastripen er blitt rammet av israelske luftangrep.

Bombardementet kommer etter Hamas’ angrep mot Israel i helgen.

Israel har varslet en total blokade av Gazastripen som innebærer at forsyninger og utstyr ikke slipper inn til de som bor der.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus møtte Egypts president Abdel Fattah al-Sisi mandag for å diskutere tilførselen av humanitært utstyr til Gazastripen, ifølge Jasarevic.