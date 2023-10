Arbeiderpartiet har evaluert krisevalg etter krisevalg. Nå skal partiorganisasjonen nok en gang evaluere et valgnederlag. Lørdag sendte partiledelsen ut en varslet undersøkelse til partiets medlemmer. Nå er partimedlemmer skuffet over undersøkelsen.

En av dem som kritiserer undersøkelsen er Ap-veteran Gro Balas. Hun har tidligere vært både helse- og utdanningsbyråd for partiet i Oslo.

– Hva tenker du om undersøkelsen?

– At den er helt meningsløs. Fullstendig meningsløs, sier Balas til Vårt Land.

Hvis denne undersøkelsen ble levert inn som en oppgave på statsvitenskap i statistikk, så tror jeg man hadde man strøket. — Signe Horn

Hun mener den ikke står i stil med det Støre lovet i talen til sentralstyremøtet.

– Det eneste man blir bedt om det er å velge mellom ting man liker og ting man misliker, sier Balas.

Er medlemmer bare esler som bærer rundt på plakater og boder i valgkampen? — Gro Balas, Ap-veteran

– Hva mangler?

– Det mangler spørsmål som kan bidra til å gi en mer dyptgående analyse av hva som er galt, utdyper Balas.

Balas mener hele undersøkelsen viser en mangel på respekt mot de som har vært frivillige for partiet under valgkampen. Hun mener hovedspørsmålet burde være hva man mener om hvordan partiledelsen driver partiet og hva man har gjort for å motivere og skape engasjement hos medlemmer.

– Er medlemmer bare esler som bærer rundt på plakater og boder i valgkampen?

FRUSTRERT: – Det er mange ting man kunne ha spurt om, som virkelig kunne gitt folk muligheten til å si sin mening. Og ikke bare krysset i en sånn fjollete rekke av bokser om man er tilfreds eller ikke. For å si det sånn: alle jeg snakker med har oppfattet dem som meningsløse, sier en tydelig Gro Balas til Vårt Land. (Foto: Berit Roald / NTB)

Ingen egen evaluering av partilederen

Høstens kommunevalg var det første valget på 99 år hvor Ap ikke ble Norges største parti. Jonas Gahr Støre lovet en grundig intern undersøkelse, for å kartlegge årsakene til krisevalget.

– Når vi skal evaluere, må vi gå gjennom alt og alle. Også meg. Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og ledelsen har gjort, sa Støre til landsstyret i slutten av september.

I skjemaet finnes det ingen egen boks for å vurdere partilederen. I stedet kan medlemmene i en samlet boks rangere hvor «tilfreds» de er med partilederen og ledelsen.

– Hvis denne undersøkelsen ble levert inn som en oppgave på statsvitenskap i statistikk, så tror jeg man hadde man strøket, sier Signe Horn til Vårt Land.

Signe Horn STRYKKARAKTER: Signe Horn gir medlemsundersøkelsen strykkarakter. Horn en tidligere politiker for Ap. Hun var blant annet Oslos byråd for barn- og utdanning i byrådet til Rune Gerhardsen. i 1995. (Bo Mathisen)





Mener Stenseng er feil person til å lede evalueringen

I e-posten som er sendt ut til partiets medlemmer skriver partisekretær Kjersti Stenseng at tilbakemeldingene skal gjennomgås grundig:

«For å starte denne prosessen, skal vi evaluere grundig. Forrige uke møttes landsstyret for å si sitt om valgkampen. Vi hadde en åpen og ærlig debatt som ting som både var bra og dårlig med valgkampen».

Det at evalueringen går gjennom Stenseng, får også flere til å reagere.

Det eneste man blir bedt om det er å velge mellom ting man liker og ting man misliker. — Gro Balas

– Stenseng burde trukket seg på landsmøte til Arbeiderpartiet, sier Ap-veteran Knut Roger Andersen når Vårt Land ringer.

– Hva mener du med det?

Han viser til at partisekretæren rett etter valgnederlaget ikke ville kalle det for en krise.

RANGERING: Valgundersøkelsen skiller ikke mellom ledelsen og partileder. (skjermdump)

– Jeg mener det er som om du står på verandaen på huset ditt og ser at hele huset står i brann. Da har du en krise. Vi taper fra sør til nord, langs hele kysten. For første gang på 100 år er vi ikke lenger er landets største parti. Kjersti Stenseng må erkjenne at dette er en krise, sier Andersen.

KRITISK: Ap-veteran Knut Roger Andersen er kritisk til at Kjersti Stenseng er ansvarlig for evalueringsprosessen. (privat)

Partikollega Gro Balas stemmer i:

– Det er jeg helt enig i. Kjersti Stenseng er jo en av de som man burde fått spørsmål om, for hun er ikke den rette til å lede det arbeidet, sier Balas til Vårt Land.

Hun mener folk som ikke er fra det sentrale partikontoret burde ledet arbeidet.

– Man burde satt sammen en gruppe av folk fra hele landet som ikke har noe å tape på å være kritisk, sier Balas.

Vårt Land har fått skjermbilder av undersøkelsen. I tillegg til å rangere ulike saker har ledelsen valgt å legge inn en fri kommentar-boks. Her kan medlemmene skrive fritt hva de mener Ap må gjøre for å gjenreise tilliten blant velgerne.

Videre arbeid og prosess

Stenseng skriver videre i e-posten til partiet at det er partiorganisasjonen som skal evaluere valget. Deretter skal sentralstyret sammen med fylkeslederne koordinere prosessen. I slutten av november skal partiet ha strategisamling. På samlingen skal partiet stake ut kursen mot 2025 og 2027. På møtet blir medlemmenes innspill fra undersøkelsen blir drøftet og diskutert.

Spørreundersøkelsen vil være åpen fram til onsdag 18. oktober, altså i nøyaktig en og en halv uke fram i tid.

Partisekretær Kjersti Stenseng er blitt forelagt kommentarene fra Balas, Horn og Andersen, og blitt bedt om å svare på kritikken de fremmer.

– I et stort parti er det mange meninger om hvilke spørsmål som er viktigst å få svar på. Det viktigste for oss er at vi får en åpen og ærlig evaluering, hvor så mange som mulig deltar. Da må man både gjøre undersøkelsen enkel å svare på, samtidig som det er rom for analyse. Derfor har vi elleve flersvarsspørsmål som handler om ulike viktige aspekter ved valgkampen, og to spørsmål hvor man kan svare åpent – og har kan man skrive akkurat det man mener. Mange har benyttet seg av denne muligheten allerede. I tillegg håper vi alle medlemmer deltar i evalueringene i kommunepartiene, og gjør sin mening hørt gjennom andre kanaler, skriver hun på e-post til Vårt Land.

Arbeiderpartiets valgresultat

Valgresultat i årets kommunevalg: 21,6 prosent.

Valgresultatet ved forrige kommunevalg: 24,8 prosent.

Dette var det dårligste kommunevalget for Arbeiderpartiet noensinne.

Arbeiderpartiets beste kommunevalg etter 1945 var i 1963, da fe fikk 45,8 prosent av stemmene.

