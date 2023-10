Norske folkehøyskoleelever evakueres fra Israel med båt

Det skjer til tross for at resten av gruppa som skulle med charterfly, tar et annet charterfly fra Eilat i Sør-Israel tirsdag ettermiddag, skriver Dagen.

– Det var mye mer rakettangrep i den sørlige delen av Israel, og det å dra ned dit ville innebære en lang bussreise som kunne blitt krevende, sier pastor i Immanuelkirken i Tel Aviv, Eyvind Volle.

Elevene fra Helgeland folkehøyskole oppholder seg istedenfor i kirken foreløpig, reiser med buss til Haifa onsdag, og videre med båt til Kypros torsdag. Båten til Kypros tar rundt et døgn, og derfra reiser de videre til Oslo.