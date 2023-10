Inge Alexander Gjestvang slutter på dagen som leder i foreningen Fri

– Det er med tungt hjerte at jeg i dag har informert Landsstyret og Sentralstyret om at jeg trekker meg som leder i FRI med umiddelbar virkning, skrier Gjestvang i et innlegg på sin Facebook-side.

Han skriver at den siste tids konflikt har trukket oppmerksomheten vekk fra det foreningen står for, og at han derfor har kommet frem til at det er best både for ham og organisasjonen at Fri får en ny leder. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

I slutten av september trakk to nestledere og tre sentralstyremedlemmer seg fra foreningen. Begrunnelsen skal ha vært mistillit til ledelsen.

– Det er mye av omtalen av meg selv den siste tiden jeg ikke kjenner meg igjen i, og jeg innrømmer at det har vært tungt for meg personlig å stå i, skriver Gjestvang.

Blir takket

Gjestvang får bred støtte i kommentarfeltet under Facebook-innlegget.

– Kjære Inge Alexander. Dette var kjedelig å høre. Setter utrolig stor pris på alle samtaler vi har hatt, og hvor flink du har vært med å inkludere og ha dialog med de andre skeive organisasjonene, skriver Elisabeth Meling, styreleder i Skeivt kristent nettverk.

Ingvild Endestad, tidligere leder i foreningen Fri, skriver at hun håper at organisasjonen klarer å reise seg igjen.

– Takk for innsatsen din gjennom mange år, også mange år før du ble leder, skriver Endestad.

Også tidligere leder Bård Nylund takker Gjestvang for innsatsen.

– Utad har du fremstått som en solid og god leder, skriver Nylund.

Artikkelen oppdateres

---

Foreningen FRI

Slik beskriver FRI sitt formål i sin politiske plattform: «FRI er en medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for kjønns- og seksualitetsmangfold slik at lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, ikke-binære, intersex- /intetkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet, heretter benevnt som skeive, kan leve gode og frie liv»

FRI arrangerer blant annet den årlige Pride-feiringen i Oslo.

---