Brenna avklarer: SFO-aktiviteter kan tilbys i samarbeid med trossamfunn

I svaret til Human-Etisk Forbund (HEF) skriver Kunnskapsdepartementet at «på generelt grunnlag er det positivt at SFO samarbeider med foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere aktiviteter».

Forutsetningen er at aktivitetene i SFO-tiden ikke er diskriminerende overfor enkeltbarn eller grupper, understreker departementet.

«Dette innebærer at det i utgangspunktet kan være anledning til å tilby aktiviteter i samarbeid med ulike trossamfunn», skriver departementet i brevet.

Reagerte på tårnagentklubb

Brevet svarer på en e-post som HEF sendte til Kunnskapsdepartementet i september. Der tok HEF opp en «agentklubb» i Skedsmo menighet i Den norske kirke, som i fire uker i SFO-tiden hadde invitert 1. og 3. klassinger til et opplegg i SFO-tiden som munnet ut i tårnagenthelg med aktivitet i kirken.

Det skjedde etter at HEF i mars tok opp saken med Statsforvalteren i Oslo og Viken, som hadde avvist at agentklubben bryter med Stortingets forutsetninger. HEF hadde pekt på at Stortinget i 2003 og 2005 i behandlingen av trosopplæringsreformen gjorde vedtak der det ble sagt at «trosopplæring ikke skal gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen».

Statsforvalteren skrev at uttalelsen fra 2005 ikke er relevant i dag, og at det heller ikke ble vedtatt noe forbud mot trosopplæring i SFOs åpningstid verken i kirkeloven eller opplæringsloven.

Må informere godt

Departementet og statsråden understreker at det må det tas hensyn til språklig og kulturell bakgrunn når det helhetlige tilbudet ved SFO skal settes sammen, og at det innebærer:

at det er valgfritt å delta dersom det tilbys aktiviteter som innebærer trosopplæring

at det gis tydelig informasjon om hva aktivitetene innebærer

at det ikke stilles betingelser for å delta som at man er døpt eller lignende.

Et likelydende svar gir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Grete Wold (SV), som tok opp samme sak i et skriftlig spørsmål i Stortinget. Wold ville vite hvordan stiller statsråden seg til at «ulike klubber med religiøst innhold eller trosopplæring får plass i SFO».

Wold understreket at SFO skal være for alle, og at det var uheldig at egne religionsklubber får etablere tilbud i SFO-tiden.

Glad for at departementet avklarer

Leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, synes departementet gir et ryddig svar som inneholder omtrent det hun hadde regnet med.

– Svaret er både åpent og peker på noen klare premisser, som jeg er helt enig i, som tydelig informasjon om hva aktiviteten innebærer, at det skal være valgfritt å delta og ikke betingelser for å få delta. Dette synes jeg ser både fornuftig og riktig ut, og jeg er glad for dette svaret fra departementet, sier Raaum.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder for Kirkerådet. (Guro A. Midtmageli)

Kirkerådslederen skrev i et innlegg i Vårt Land da HEFs e-post til departementet ble kjent, at HEF ikke skal bestemme over barnas fritid, og at Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn må ha rett til å tilby aktiviteter, også på tidspunkter da SFO holder åpent.

«Det er bred enighet om at vi skal ha et livssynsåpent samfunn. Men dette forslaget vil bidra til å innsnevre det livssynsåpne samfunnet», skrev Raaum.

Hun mener at det i noen år har vært en del uklarhet som har gjort at aktiviteter har blitt stoppet som et tilbud i SFO-tiden.

– Departementet rydder her opp i en uklarhet som har ligget der lenge, sier hun.

Raum opplever at det er en større forståelse mange steder nå, 20 år etter innføringen av trosopplæringsreformen, for at tro og livssyn er en naturlig del av samfunnet og menneskers liv.

– Å si at vi skal ha tilbud i SFO som kan inneholde alt annet enn det som gjelder tro og livssyn, håper jeg er en tilnærming som ikke er veldig utbredt lenger, og jeg tror den var mer utbredt tidligere, sier hun.

HEF mener trosopplæring ikke skal foregå i SFO-tida på skolen

Vårt Land har spurt Human-Etisk Forbud om kommentar til svaret fra Kunnskapsdepartementet og statsråden, men hadde mandag ettermiddag ikke fått svar.

Lars-Petter Helgestad er politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund. (Erik Fosheim Brandsborg)

Lars-Petter Helgestad, avdelingsleder for politikk og internasjonalt arbeid i HEF, sa til Vårt Land i september at HEF oppfatter at trosopplæring ikke skal foregå i SFO-tida og at dette har vært uttrykt av Stortinget.

– Vi oppfatter at trosopplæring ikke skal foregå i SFO-tida, og at det har vært uttrykt av Stortinget, sa Lars-Petter Helgestad, avdelingsleder for politikk og internasjonalt arbeid i Human-Etisk Forbund (HEF) til Vårt Land.

Han viste til vedtak Stortinget gjorde i 2003 og 2005, der det ble sagt at «trosopplæring ikke skal gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen».

Elevenes skolemiljø

I sitt svar viser statsråden og departementet til rammeplanen for SFO og opplæringsloven paragraf 9 A-3. Kapittel 9 A handler om elevenes skolemiljø.

I rammeplanen for SFO punkt 3.1. står det blant annet:

«I tillegg til selv å tilrettelegge for aktiviteter kan SFO samarbeide med kulturskoler, lokale lag, foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere innholdet og aktivitetene. I planleggingen av innholdet skal SFO være bevisst på at aktiviteter også kan virke ekskluderende på enkeltbarn eller grupper, for eksempel på grunn av økonomi, behov for særskilt tilrettelegging og språklig eller kulturell bakgrunn. SFO skal vurdere hvordan det helhetlige tilbudet i SFO kan tilpasses for å være mest mulig inkluderende.»

Statsråden og departementet skriver:

«Skolefritidsordningen skal være inkluderende for alle, og samtidig vise respekt for barnas livssyn og religion. Det er viktig at ingen ekskluderes, direkte eller indirekte, for eksempel på grunn av religiøs, språklig eller kulturell bakgrunn».