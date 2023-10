Biden kaller Hamas-angrepet på Israel for «ren ondskap»

I en tale tirsdag kveld understrekte Biden igjen USAs støtte til Israel i de pågående kampene i Midtøsten.

– Israel har en rett og plikt til å svare på angrep mot seg, sa Biden, som lovet at USA vil sørge for at landet har det de trenger for å «forsvare seg selv».

Biden sier USA har styrket sin militære tilstedeværelse i regionen og at de står klar til å gjøre mer. Han sier også at han vil be kongressen om å komme med «umiddelbare tiltak» for å hjelpe Israel ytterligere.

Presidenten opplyser også at 14 amerikanske statsborgere er drept i angrep i Israel siden lørdag. Tidligere er det opplyst at elleve amerikanere var drept. I tillegg sier Biden at amerikanske statsborgere er blant dem Hamas holdet som gisler på Gazastripen.