Jødisk DNA-data lekket og solgt på internett

En database som har blitt delt på mørke nettfora har en liste på over én million mennesker som angivelig har brukt den populære gentesttjenesten «23andMe».

Ut ifra databasen har hackerne laget en omfattende liste over personer med askenasisk-jødisk bakgrunn som nå spres og selges på internett.

NBCnews meldte først saken.

– Vi tar dette problemet på alvor og vil fortsette vår undersøkelse for å bekrefte disse foreløpige resultatene, står det i en uttalelse fra 23andMe.

---

23andMe

23andMe tester menneskers genetiske tilhørighet gjennom DNA-testing.

Selskapet sorterer folk inn i dusinvis av ulike menneskelige «populasjoner» og forteller dem hvilke de passer «best» med. De kan eksempelvis sortere ut ifra ulike genetiske trekk.

---

– Kan bli brukt av nazister

Databasen som er spredd har navnet «Ashkenazi DNA Data of Celebrities». Selv om de fleste av menneskene på denne listen ikke er kjente, ser ut til å ha blitt sortert til å kun inkludere personer med jødisk bakgrunn.

– Galskap, dette kan bli brukt av nazister, sier en person som fikk navnet sitt oppgitt i denne databasen til NBCnews.

Listen ser ut til å være et tilfeldig utvalg av hundretusenvis av mennesker, der personer med jødisk bakgrunn utgjør en stor andel.

Et populært alternativ som er tilgjengelig for selskapets 14 millioner brukere lar enhver bruker av «23andMe» søke etter andre brukere som kan være en fjern genetisk match.

En enkelt konto kan derfor se kontoene til tusenvis av andre. Slik tror gentesttjenesten at informasjonen kan ha blitt lekket.

De mener at hackerne ganske enkelt kan ha resirkulerte eldre passord for å få tak i informasjonen de har brukt for å kartlegge brukere med jødisk bakgrunn.

– Svært alvorlig

Selskapet etterforsker fremdeles hendelsen og forteller at de tar lekkasjen svært alvorlig.

En bruker på et populært hackerforum hevdet tidligere denne uken å ha laget en større database med brukere av tjenesten «23andMe».

Det er fremdeles uklart om dette er personene som også står bak den jødiske listen som ble lagt ut for salg på internett tidligere denne uka.