Det har blant annet blitt meldt om kamper i byen Sderot, sør i Israel, i natt.

Haaretz skriver at det pågår kamper mot omtrent 70 palestinske krigere nær kibbutzen Be’eri i sørlige Israel. Hæren mistenker at det er gravd tunneler i området.

De varsler også at det er sendt fire kampdivisjoner til grenseområdene, og at det tar mer tid enn ventet å få kontroll over sikkerhetssituasjonen.

I løpet av natten har Israel angrepet 500 ulike mål på Gazastripen.