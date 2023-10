Ikke flertall i kontrollkomiteen for å be Sindre Finnes møte til høring i Stortinget

Det bekrefter SVs Audun Lysbakken og MDGs Lan Marie Berg til VG.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes tirsdag for å planlegge veien videre mot den åpne høringen om habilitetssakene på komiteens bord. Både Rødt og Frp har tidligere tatt til orde for at Sindre Finnes bør inviteres til høringen i forbindelse med de mye omtalte aksjehandlene han gjorde mens ektefellen Erna Solberg (H) var statsminister.

Finnes kunne uansett ha nektet å møte fordi det er frivillig.

Samtidig må Erna Solberg svare på nye spørsmål fra kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det er litt ulikt hva de ulike partiene tenker er aktuelt å spørre om. Jeg ser at flere i komiteen har pekt på flere detaljer. Det viktigste for meg er også å få konkrete eksempler på inhabilitet. Og at vi føler at vi får godt grunnlag for den muntlige utspørringen, sier Venstres Grunde Almeland, saksordfører for habilitetssakene, til Aftenposten.

Under møtet i komiteen tirsdag vil partiene bli enige om hvilke spørsmål som skal stilles.