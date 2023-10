Liora Halivni (68) bor tett på Gaza: – Ikke likt noe jeg har opplevd før

– Dette er ikke likt noe jeg har opplevd før. Jeg er helt sjokkert over det som skjer.

Det sier 68 år gamle Liora Halivni på telefon fra hjemmet sitt i Israel.

Hun bor i området kalt Gazaomringningen, som er de bebodde områdene rundt Israel som er innen få kilometer fra Gazastripen, og dermed innenfor rekkevidde av luftvåpen sendt opp herfra.

Halivni sier hun ikke er redd, men hun har fått beskjed om å ikke bevege seg utenfor landsbyen sin, Nor Moshe.

Den er av typen Moshav, et kollektivt jordbrukssamfunn som det finnes en rekke av i Israel, ikke ulikt det kanskje mer kjente formen kibbutz.

– De som har egne våpen har meldt seg til å patruljere rundt i området, forteller hun.

---

Krig i Israel

Den palestinske bevegelsen Hamas innledet tidlig lørdag et massivt angrep på Israel fra Gazastripen. Den væpnede gruppa Islamsk hellig krig har sluttet seg til.

Palestinerne angriper fra land, luft og sjø og har avfyrt rundt 2500 raketter, ifølge Israel. Et ukjent antall Hamas-soldater har krysset den tungt befestede grensa, og det meldes om gatekamper i sørisraelske småbyer.

Israel har siden angrepet en rekke mål på Gazastripen.

Kilde: NTB

---

[ «Derfor går Hamas så brutalt til verks i Israel» ]

Savner en venninne

Hun sier de hører både flyene og bombene, men aller høyest er lyden fra eksplosjonene når Israels luftvernssystem skyter ned raketter fra Gazastripen. Da kan man også se lysglimtene på himmelen, forteller Halivni.

Tidligere bodde hun i Jerusalem med sin norske eksmann, men heller ikke der kunne man føle seg trygg, mener Halivni.

Jeg tror det ville være bedre for henne å ha blitt drept. Å bli tatt til fange i vår alder? — Liora Halivni

De fleste av hennes venner og familie skal være trygge. Men akkurat nå frykter hun for en venninne som nylig skal ha blitt kidnappet.

– Vi vokste opp sammen. Hun bor i en kibbutz i et område som gjorde meg bekymret. Jeg ringte henne kvart på seks lørdag morgen og snakket med henne i kanskje ett minutt, før hun sa hun måtte gå tilbake til et trygt rom siden en alarm gikk.

Etter det har ikke Halivni fått tak i venninnen. Flere medier melder at kibuttzen hun bodde i er blitt angrepet og at flere skal ha blitt kidnappet av Hamas.

VG har snakket med israelske Yoni Asher, som er svigersønnen til Halivnis barndomsvenninne. Asher sier at han kjenner igjen svigermor, kona og døtrene på en gisselvideo.

– Jeg tror det ville være bedre for henne å ha blitt drept

– Hun er en skikkelig dedikert bestemor. Jeg er helt sjokkert, sier Halivni

– Jeg prøver å se for meg hva som har skjedd. Jeg tror det ville være bedre for henne å ha blitt drept. Å bli tatt til fange i vår alder? Hun er 68 år, sånn som meg.

Halivni blir tyelig preget av samtalen. Hun har mistet troen på å noen gang få treffe igjen barndomsvenninnen.

– Jeg har nok ikke klart å ta helt innover meg det som skjer. Det er så sjokkerende.

– Israel var ikke forberedt

Halivni kaller den politiske situasjonen i Israel «et kaos», og er lite imponert over både statsminister Benjamin Netanyahu og over israelsk etterretning.

– Katastrofen denne gangen var at Israel ikke var forberedt. Mange tropper var plasserte i ulovlige, jødiske bosetninger i palestinske områder. Militæret som skulle vært her for å gjøre jobben sin var ikke her.

Men heller ikke venstresiden slipper unda:

– Jeg tror både radikale på venstresiden og liberale har sovnet litt, og glemt hvilke farer som truer. Livet har tross i alt stort sett vært bra i Israel.

[ Kalte bilder fra Israel spektakulære og snakket om frigjøring: – Sjokkert ]