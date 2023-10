Kampene fortsetter for fullt i Sør-Israel

Samtidig er det meldt om artilleriangrep ved grensen i nord mellom israelske styrker og Hizbollah-militsen i det sørlige Libanon. Dette ser foreløpig ut til å være en begrenset aksjon og ikke starten på en tofrontskrig.

Israel Palestinians POLITI: Israelsk politi ved byen Ashkelon sør i Israel. (Ohad Zwigenberg/AP)

Hizbollah sendte av gårde flere titall raketter og skjøt med artilleri mot tre israelske stillinger tidlig søndag i et omstridt område ved grensen mot Libanon. Israelske styrker svarte med droneangrep. Hizbollah blir forsynt med våpen av Iran og har anslagsvis flere tusen raketter på lager.

En israelsk general, Daniel Hagari, sa senere på dagen at situasjonen på nordflanken hadde roet seg, men at det fortsatt ble utkjempet kamper i sør. Israelske enheter har rykket inn i alle boligområder og lokalsamfunn nær grensen mot Gaza, og alle innbyggere vil bli evakuert mens jakten på inntrengere pågår. Hagari sa at over 400 militante palestinere er blitt drept siden lørdag morgen.

– Vi vil saumfare ethvert tettsted inntil vi har drept hver eneste terrorist som befinner seg på israelsk område eller i et israelsk hus. Alle vil bli truffet av israelsk ild. Dette arbeidet vil bli trappet opp i de kommende timer, sa Hagari.

Gislenes skjebne

Et ukjent antall israelske innbyggere er tatt som gisler og tvunget med tilbake til Hamas-kontrollerte Gazastripen. Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange det dreier seg om, eller hvilken skjebne som venter dem. Hamas har varslet at de vil kreve tusener av sine tilhengere satt fri fra israelske fengsler i bytte mot gislene.

Israel Palestinians STORE ØDELEGGELSER: Palestinere passer ruinene av en bygning som ble angrepet av israelske fly i Gaza. (Fatima Shbair/AP)

Israelske militærmyndigheter melder at det søndag fortsatt var kamper mellom israelske soldater og palestinske inntrengere flere steder sør i landet.

– Israel våkner opp til en forferdelig dag. Det er svært mange drepte: barn, bestemødre, familier, sier militærtalsmannen Richard Hecht. Før soloppgang søndag sendte Hamas nye raketter mot israelske områder i sør, og et sykehus i Ashkelon var blant målene som ble truffet. Ingen er meldt skadd, da området var blitt evakuert.

Hamas sa i formiddagstimene at det i løpet av natten var blitt sendt soldater og utstyr til «flere lokasjoner inne på vårt okkuperte område», en henvisning til israelsk territorium.

Statsminister Benjamin Netanyahu sa i en dramatisk tale lørdag at Israel er i krig og at prisen angriperen må betale, vil bli ødeleggende. Hamas-ledere på sin side sa at de væpnede aksjonene vil bli trappet opp.

Omfattende motangrep

Israelske myndigheter opplyste søndag formiddag at 426 palestinske mål var blitt angrepet inne på Gazastripen. Flere bolighus er blitt jevnet med jorda, blant dem et 14 etasjer høyt kompleks som inneholdt flere titall leiligheter. Et kontorbygg som ble brukt av Hamas inne i sentrum, ble også rammet av flere raketter og fullstendig ødelagt. Israel sier det ble skutt varselskudd.

Israelske medier melder at over 400 israelere er blitt drept, blant dem 26 soldater. Tallet på skadde skal være over 2000. Tjenestemenn i Gaza melder at 313 palestinere er blitt drept i israelske flyangrep i etterkant av Hamas' offensiv. Også her oppgis tallet på skadde til minst 2000.

En israelsk militærkilde sier at hundrevis av inntrengere er blitt drept og flere titall tatt til fange.

Sivile på begge sider har allerede betalt en svimlende pris. Israelske fjernsynskanaler er fulle av beretninger fra familiemedlemmer til dem som ble bortført fra israelsk område. Mange trygler og er fra seg av fortvilelse over hva som skal skje med deres bortførte familiemedlemmer.

Hjelp fra Egypt

En egyptisk tjenestemann sier at Israel har bedt om hjelp til å redde gislene, og Egypts etterretningssjef skal ha kontaktet Hamas og mer ytterliggående islamistiske grupper, som også deltok i aksjonene lørdag, for å få opplysninger.

Israel Palestinians ANGREPET: En moske i byen Khan Younis ble lagt i ruiner i et israelsk flyangrep. (Yousef Masoud/AP)

Den egyptiske tjenestemannen sier at palestinske ledere selv sier at de ikke har full oversikt over gislene, men at de som ble brakt inn på Gazastripen, er spredd rundt på sikre tilholdssteder.

– Det er klart at det dreier seg om et stort antall, flere dusin mennesker, sier den ikke nærmere identifiserte mannen. Egyptiske myndigheter har hatt kontakt med begge parter for å sondere muligheten for en våpenhvile, men tjenestemannen sier at Israel på dette stadium ikke er interessert.

Utenfor en politistasjon i det sentrale Israel dannet det seg lørdag lange køer av personer med savnede familiemedlemmer. De skulle gi DNA-prøver til medisinsk personell som forsøker å identifisere drepte israelere.

I Gaza går det strøm av flyktninger vekk fra grensegjerdene mot Israel. Tusener søker tilflukt i de indre områdene i enklaven i håp om at dette er tryggere enn i grenseområdene. Israelske militærmyndigheter har sendt advarsler på arabisk til beboerne i Gaza. FNs Palestina-kontor, UNRWA, sier at over 20.000 palestinere har flyktet fra grenseområdene i all hast. Mange søker tilflukt i FN-drevne skoler.

Hva nå?

Et avgjørende spørsmål er om Israel vil sette i verk en større bakkeoperasjon inne på Gazastripen. Slike aksjoner har ved tidligere anledninger ført til store sivile tap. Netanyahu har forsikret at inntrengere vil betale en pris uten sidestykke, men samtidig varslet at dette vil ta tid.

Lebanon Israel Palestinians ANGREP: Hizbollah sendte mange raketter mot israelske stillinger ved grensen mot Libanon. Det er ikke meldte om skadde, men det ble skutt hull i gjerdet som omgir stillingene. (Hussein Malla/AP)

– Denne krigen vil trekke ut, og den vil bli vanskelig, sa statsministeren lørdag.

Israelske forsvarsmyndigheter sier at fire divisjoner med soldater og stridsvogner blir utplassert i grenområdene mot Gazastripen, i tillegg til de 31 bataljoner som allerede er i området.

Hamas sier at de er innstilt på og har planlagt for en langsiktig kamp.

– Vi er forberedt på alle eventualiteter, også krig i full skala. Vi er innstilt på å gjøre det som er nødvendig for å sikre verdigheten og friheten til vårt folk, sier nestlederen i Hamas’ politiske avdeling, Saleh al-Aroui, til fjernsynskanalen Al Jazeera.