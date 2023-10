Desperat leting etter hundrevis av gisler og savnede etter angrepene i Israel

Søndag ettermiddag gikk israelske myndigheter ut med at flere enn 100 personer blir holdt som fanger av Hamas etter angrepene. Dette står i kontrast til meldinger fra flere lokale medier som oppgitt langt høyere antall.

Hundrevis av festivalgjengere måtte løpe for livet da angrepene startet bare noen hundre meter utenfor gjerdene til Gazastripen. Mange skal ha blitt drept, men også et ukjent antall sivile skal ha blitt tatt til fange og holdes som gisler.

Også flere andre steder skal både sivile og militære ha blitt tatt til fange.

Så kusinen på bilder

Pårørende til de savnede brukte søndag sosiale medier for å etterlyse informasjon om sine kjære. Flere hadde gjenkjent barn og slektninger på bilder fra angrepene som var blitt spredt på internett.

APTOPIX Israel Palestinians GAZA: Sivile israelske fanger kjøres vekk fra kibbutzen Kfar Azza og inn på Gaza-stripen etter at angrepene startet lørdag. (Hatem Ali/AP)

Yifat Zailer (37) forteller til AFP at hun ble sjokkert over å se bilder inne fra Gaza der hun så sin kusine med barna på ni måneder og tre år. Zailer forteller at hun ikke har noen opplysninger om kusinens ektemann eller hennes aldrende foreldre.

– Etter at hæren tok kontroll over kibbutzen hvor de bor, var de ikke hjemme. Vi antar de er kidnappet, sier hun.

– Vi ønsker å få vite hvordan de har det, og vi vil at de skal komme trygt tilbake. De er uskyldige sivile, fortsetter Zailer.

Kartlegger hvem som er tatt som fanger

Søndag morgen meldte lokale medier, blant annet avisen Jerusalem Post, at minst 750 israelere er savnet etter angrepene. Avisen viste til en uoffisiell rapport.

Siden har antallet døde på israelsk side blitt bekreftet å ha oversteget 600.

Det israelske forsvaret svarte søndag ettermiddag at general Lior Carmeli i reservestyrken er utpekt som ansvarlig for å danne et riktig bilde av hvem og hvor mange som er tatt til fanger av Hamas-styrkene, og hvor de måtte befinne seg, melder Times of Israel.

– Noen familier har allerede fått beskjed om sine kjære, uttalte sjefen for personellkontoret i forsvaret, generalmajor Yaniv Asor.

Så bilder av datteren

Øyenvitner fortalte om mange unge mennesker som ble drept på et raveparty da angrepet startet lørdag morgen. Andre skal ha blitt tatt som gisler.

Musikkfestivalen pågikk i kibbutzen Re'im, utenfor byen Ofakim og ikke langt fra grensa mot Gaza da væpnede menn tok seg over grensen til Israel lørdag morgen. Samtidig ble flere raketter skutt mot landet fra Gazastripen.

Moren til den tyske kvinnen Shani Louk (22), som ble var blitt filmet liggende på lasteplanet til en pickup etter angrepet mot festivalen, etterlyste søndag datteren på X/Twitter, skriver tyske Bild.

Ricarda Louk bekreftet at hun hadde identifisert datteren på filmen og ba om hjelp og informasjon

– I morges ble datteren min kidnappet sammen med en gruppe turister sør i Israel, sier Ricarda Louk som bor sammen med datteren i Israel, men kommer fra Tyskland.

Barn, kvinner og eldre

Ifølge Times of Israel opplever mange at de ikke får noe støtte eller hjelp fra myndighetene i sin desperate jakt etter livstegn fra de savnede.

Det israelske forsvaret sa tidligere søndag at et «betydelig antall» personer var tatt til fange og holdt som gisler etter angrepet, men gikk da ikke ut med noe tall, ifølge BBC. Både barn, kvinner, eldre og handikappede er blant dem som er tatt til fange.

– Noen er i live, andre antar vi er døde, uttalte talsmann oberstløytnant Jonathan Conricus.

– De er i et antall som inntil nå har vært umulig å forestille seg. Dette vil prege denne krigen framover, la han til.