Hamas erklærer start på militæroperasjon mot Israel

En rekke steder i Sør-Israel ble rammet av rakettangrep tidlig lørdag. Minst én kvinne er drept, og minst 15 mennesker er såret, ifølge ambulansetjenesten Magen David Adom.

Også i Jerusalem og Tel Aviv var det eksplosjoner. I tillegg opplyser det israelske militæret at væpnede menn har tatt seg inn i Sør-Israel.

– En rekke terrorister har infiltrert israelsk territorium fra Gazastripen. Innbyggere i området rundt Gazastripen er blitt bedt om å holde seg i sine hjem, het det i en uttalelse på meldingstjenesten X.

Kort tid senere opplyste militæret at de har igangsatt angrep mot mål på Gazastripen.

– Det største slaget

En av de øverste lederne i Hamas, som har makten på Gazastripen, hevder at 5000 raketter er skutt mot Israel i løpet av 20 minutter. «Operasjon al-Aqsa-storm» er angivelig igangsatt.

– Dette er dagen for det største slaget for å få slutt på verdens siste okkupasjon, sa Mohammad Deif i en kringkastet tale.

– Vi besluttet at nok er nok, sa Deif, som oppfordret alle palestinere til å konfrontere Israel.

Slukket brann

Ifølge den israelske ambulansetjenesten er en kvinne død etter å ha fått kritiske skader i et rakettnedslag i et område nær grensa til Gaza. I en annen by fikk en mann i 20-årene lettere skader av granatsplinter.

En rakett skadet også en bygning i Askhkelon, og brannmannskapene jobbet lørdag morgen med å slukke en brann i bygget.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu varslet lørdag morgen at han ville ha et møte med sikkerhetsmyndighetene i landet om situasjonen.

Fredag ble en 19-årig palestiner drept da bosettere gikk til angrep i en by på den okkuperte Vestbredden.