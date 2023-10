Dafna i Tel Aviv har sendt mann og son i krigen

– Me vakna halv sju av flyalarmen, han varsla rakettangrep, det var forferdeleg, fortel Dafna Barhum Mokotov til Vårt Land. Ho og familien bur i Tel Aviv.

Nyhendesendingane fortalde om massive rakettangrep og Hamas-krigarar som hadde komme seg inn i Sør-Israel.

– På TV ser me kvinner som ringjer inn til TV-stasjonane og fortel om terroristar som angrip sivile, det er heilt forferdeleg.

– TV-bileta viser fleire døde.

«Israel er i krig»

Israel er i krig, og fienden vil betale ein høgare pris enn nokon gong før, erklærte statsminister Benjamin Netanyahu laurdag føremiddag.

I ein TV-sendt tale sa Netanyahu at israelske reservistar vil bli kalt inn til teneste.

– Me er i krig, slo statsministeren fast.

Ønskjer å slå hardt til mot Hamas

Dafna Barhum Mokotov har sidan januar demonstrert mot regjeringa til statsminister Benjamin Netanyahu. Ho og hundretusental israelarar meiner han trugar demokratiet. No står ho står bak regjeringssjefen som har erklært Hamas krig.

– No står israelarar samla, me skal slå hardt tilbake mot Hamas. Me må gjere noko radikalt, for me vil ha fred.

Fordi Israels forsvar, IDF, no mobiliserer soldatar for å møte angrepa frå Hamas, har Dafna Barhum Mokotov sendt både mann og son til hæren. Som reservistar er dei klare til å forsvare landet.

– Verda må stå bak Israel no.

