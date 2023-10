Sindre Finnes har delt ny aksjeliste – er klar til å bidra mer hvis det er behov, sier advokaten

Advokaten hans sendte fredag en oversikt over aksje- og derivathandelen til Finnes for perioden Solberg var statsminister til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier Finnes’ advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma.

Kontrollkomiteen gransker regjeringens habilitetssaker. Aksjesaken til Solbergs ektemann er en av sakene komiteen ser på.

– Oversikten er utarbeidet på grunnlag av data innhentet fra Sbanken, Nordnet og Euronext (VPS) og Sindre Finnes personlig. Dette har vært et omfattende arbeid og et stort datamateriale å bearbeide, både for finansinstitusjonene, Sindre Finnes og oss. Sist mottatte informasjon kom i dag, 6. oktober, sier advokat Thomas Skjelbred.

– Skulle Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité finne at det er behov for ytterligere skriftlig informasjon er Sindre Finnes forberedt på å bidra med det så langt han rår over etterspurt informasjon, sier Skjelbred.

Solberg sa på en pressekonferanse like etter valget at hun hadde vært inhabil i flere saker på grunn av ektemannens aksjehandel. Det ble da lagt fram en liste, men det ble etterspurt mer informasjon – blant annet om tidspunkt for handlene og summer.