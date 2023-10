Regjeringen lei av «stillesitting» – setter av millioner til en mer praktisk skole

– Skolehverdagen er preget av for mye stillesitting og for lite variasjon og praktisk læring. Skoler over hele landet melder at de trenger mer ressurser til utstyr og alternative læringsarenaer for å kunne gi elevene mulighet til å lære med både hoder og hender. Dette lytter vi til, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Kommuner med rundt 1000 elever får over 300.000 kroner i tilskudd, mens de aller minste kommunene er garantert et minstebeløp på 10.000 kroner.

Regjeringen foreslår også å styrke arbeidet med digital kompetanse og infrastruktur i barnehagene og skolene med 40 millioner kroner, til totalt 85 millioner kroner i 2024.