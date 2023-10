Matsentralene får 100.000 kroner mer: – I realiteten en nedgang

Regjeringen øker bevilgningene til Matsentralene med vel 100.000 kroner neste år:

2023: 14.483.881 kroner

2024: 14.607.000 kroner

Matsentralen: – Skuffende

– Dette var skuffende, sier Monica Fuhr til Vårt Land

Styrelederen for Matsentralen Norge har vært forsiktig optimist foran neste års statsbudsjett, men innser at de økte kronene fra regjeringen blir spist opp av matsentralenes kostnadsøkninger, blant annet økt husleie.

– I realiteten er dette en nedgang. Vi får ikke drahjelpen som vi hadde håpet på, sier Fuhr, som også er daglig leder i Matsentralen Vestland:

– Jeg tror 2024 blir et tøft år, både for mennesker med økte behov og for de frivillige organisasjonene.

Deler mer mat til flere

På åtte steder i Norge er sentrale i å dele ut overskuddsmat fra butikker og produsenter. Fuhr konstaterer at maten de får inn nå går fortere ut enn tidligere.

Så langt i år har matsentralene delt ut 15 prosent mer mat enn i fjor. Tallet ville vært enda høyere om de hadde klart å få mer mat å dele ut.

Maten som sentralene får inn går videre til nesten 550 frivillige organisasjoner som deler den videre ut som måltider eller til mennesker i matkøer som blir lengre og lengre.

– Det har vært en eksplosiv vekst, sier Fuhr som viser til Fattighuset som nå deler ut færre dager fordi de ikke har nok mat til folk i køene.

Organisasjoner: – Humanitær krise

Dagen før statsbudsjettet ble lagt fram gikk tre organisasjoner ut med et felles opprop til regjeringen. Kirkens Bymisjon, Norges Røde Kors og Frelsesarmeen slår alarm, meldte TV2.

– Man må kunne si at det er en humanitær krise at såpass mange mennesker ikke har mat på bordet til barna sine i dag, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvamsbal i Kirkens Bymisjon.

Norges Røde Kors mener vi står i en sosial krise når 50 prosent av dem som møter opp for å få utlevert mat, er småbarnsfamilier.

Organisasjonene sier at pågangen til matutleveringsstedene har økt de siste månedene.

Kuttet feil i 2023

I budsjettet for 2023 foreslå opprinnelig et kutt for Matsentralene på vel 600.000 kroner.

– Dette budsjettkuttet ble feil, sa Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet og tverrsnudde: De fikk økt budsjettet med to millioner.

