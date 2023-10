Hjelpeorganisasjoner raser mot budsjettet: – Svikter verdens flyktninger

– Kvoteordningen er en av få trygge veier til Norge for barn og voksne som trenger beskyttelse. Vi håper Stortinget tar ansvar og sørger for å øke kvoten i statsbudsjettet for 2024, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

Bergh sier at Norge derimot bør øke kvoten i tråd med FNs anbefaling.

– Når behovet for å stille opp er størst, er det et stort svik at regjeringen foreslår å kutte antall overføringsflyktninger til 1000. FN, Norsk Folkehjelp og mange andre mener at Norge bør ta imot 5000, sier Milena Tevanovic i Norsk Folkehjelp.

Hun sier det er positivt at Norge gjør en innsats for ukrainske flyktninger, men sier det ikke må gå på bekostning av andre.

– Mennesker på flukt får ofte ikke hjelpen og beskyttelsen de trenger for å ivareta grunnleggende sikkerhet, verdighet og rettigheter. Situasjonen for mange mennesker i flyktningleirer er svært dårlig, med ingen eller begrenset tilgang til helsehjelp, utdanning og arbeid, sier Bergh i Røde Kors.