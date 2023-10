Dette betyr budsjettet for lommeboka

– Det blir anslått at om lag 85 prosent av skattytarane får om lag uendra eller lågare inntektsskatt av regjeringsforslaget for 2024, heiter det i regjeringsforslaget til statsbudsjett.

For dei fleste er det snakk om svært små endringar. Totalt er skattelettane på 6 milliardar kroner, men mesteparten av dette går til å kutte ut mellombelse ordningar frå i fjor.

Kort fortalt vil folk som tener opp til 800.000 kroner i året, få mellom 200 og 600 kroner mindre i skatt.

Dei som tener over 1 million kroner, vil i snitt få 800 kroner meir i skatt.

Kutt i barnehagepris

Eit grep som kan gi meir effekt på privatøkonomien for barnefamiliar, er kuttet til regjeringa i barnehageprisane frå 3000 kroner til 2000 kroner i månaden i heile landet og til 1500 kroner i distrikta.

Dette vil gjelde frå 1. august neste år.

I den nordlegaste delen av landet er barnehage allereie gratis.

Bensin-grep

Drivstoffavgiftene for bensin og diesel blir auka med 15 øre literen, medan trafikkforsikringsavgifta blir redusert med 400 kroner i året.

Ifølgje regjeringa betyr dette at det blir billigare for dei aller fleste å køyre bil.

Ein vanleg bensinbil må køyre over 40.000 kilometer i året for at ein skal komme dårlegare ut av endringane, har regjeringa sagt til Aftenposten. Den gjennomsnittlege køyrelengd i Noreg var 11.927 kilometer i 2022.

Avgiftsaukar

Andre avgifter blir stort sett auka i tråd med prisveksten, som regjeringa anslår å vere på 3,8 prosent neste år.

Dette gjeld både alkoholavgift, tobakksavgift, flypassasjeravgift og sukkeravgift.

Det blir ikkje gjort endringar i matmomsen, slik mange har teke til orde for.

Skattefrådrag

Ei litt smalare endring er at satsen for frådrag og skattefri dekning av kost for opphald på brakker og pensjonat, og hybel utan kokemoglegheiter, blir auka frå 250 kroner til 400 kroner.

Samtidig blir kostsats auka for langtransportsjåførar ved fråvær frå heimen i 24 timar frå 350 kroner til 400 kroner per døgn.

For folk som bur mykje borte heimanfrå, til dømes på brakkerigg, kan det fort bety mykje pengar.