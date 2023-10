Raudt fekk fleirtal for forslag om meir open partifinansiering

ABV vart den suverent største enkeltståande bidragsytaren under valkampen i haust. Dei gav til saman 12 millionar kroner til Framstegspartiets valkampkasse før valet 11. september, skriv Dagbladet.

Støtta har vore svært kontroversiell. Både Frp og ABV har vorte skulda for å prøve å omgå reglane i partilova fordi dei held hemmeleg kven dei enkelte givarane er.

Torsdag vedtok eit klart fleirtal på Stortinget eit forslag frå Raudt som kan bety slutten på denne moglegheita for å gi anonym støtte til politiske parti.

«Stortinget ber regjeringa greie ut forslag til endring av partiloven som sikrar at reelle bidragsytarar av bidrag over dei beløpsgrenser som loven fastset, blir innbereta og offentleggjort. Regjeringa blir bede om å komme tilbake til Stortinget på eigna måte etter at utgreiinga er gjennomført», heiter det i vedtaket.

– Raudt har fått eit viktig gjennomslag om at regjeringa no må ta tak i lovverket for partifinansiering for å halde amerikanske tilstandar unna norsk politikk, seier Marie Sneve Martinussen, leiar i Raudt, i ei pressemelding.

Ho meiner at anonyme pengestraumar til partia kan rokke ved grunnvollane til demokratiet.

Ap, H, Sp, SV, V og MDG støtta forslaget og stemmetala var 85 for, 16 mot.