Paven fordømmer forsøk på å glatte over klimaendringene

Han ber også deltakerne forplikte seg til en utfasing av fossil energi, samtidig som han advarer om at verden muligens nærmer seg et bristepunkt som følge av menneskeskapte klimaendringer.

– Etter hvert som tiden går, har jeg blitt klar over at vår respons ikke har vært god nok. Imens er den verdenen vi lever i, i ferd med å kollapse, og vi nærmer oss muligens et bristepunkt, skriver han i et tolvsiders dokument som ble publisert onsdag.

FNs neste klimaforhandlingsrunde – COP28 – starter i Dubai 30. november. Der samles ledere fra hele verden for å bli enige om nye mål i kampen mot den globale oppvarmingen.