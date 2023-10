Politiet legger ned spesialgruppe mot nettovergrep

– Jeg kan bekrefte at Operasjon Spiderweb er besluttet nedlagt. Årsaken er sammensatt, men ressurssituasjonen i politidistriktet er en medvirkende årsak, sier driftsenhetsleder Thor Magne Løge i felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Siden oppstarten i 2019 har Spiderwebs arbeid ført til over 100 domfellelser.

– Det er viktig for oss å understreke at Spiderweb har gjort en kjempejobb, og kompetansen tar vi med oss videre. De som fram til nå har jobbet i Spiderweb vil bli fordelt i FEE, sier Pål Jæger-Pedersen, som er seksjonsleder for påtale ved enheten.

