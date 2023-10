Solberg til kontrollkomiteen: Finnes ga beskjed om aksjer som kunne ha betydning for habilitet

Hun skriver at hun hadde flere samtaler om ektemannens aksjeinvesteringer da hun var statsminister.

«Dette var muntlige samtaler langt tilbake i tid. Det er ikke mulig for meg i dag å redegjøre i detalj for hver og en av disse samtalene».

Disse samtalene handlet blant annet om kjøp, salg og fusjoneringer av selskaper han hadde eierskap i.

«Min opplevelse var at jeg hadde den oversikten jeg trengte for å kunne vurdere min habilitet, samt at han forsto hva han måtte orientere meg om og hvorfor. Han ga ved flere anledninger beskjed om endringer som kunne ha betydning for min habilitet, og jeg fikk ikke avvikende opplysninger i de mediesakene der hans aksjer ble omtalt», skriver Solberg.

Forståelse om retningslinjer

Hun oppfattet at ektemannen forsto at han ikke kunne fortsette som før med kortsiktig aksjehandel da hun ble statsminister, hevder Høyre-lederen.

«Basert på møtet og dialogen han hadde med embetsverket, og mine samtaler med han, hadde jeg den klare oppfatning at han forsto at han ikke kunne handle slik han hadde gjort tidligere og hvorfor det måtte være slik».

Men dette var ikke ensbetydende med at Finnes måtte slutte med å handle i verdipapirer.

«Jeg har imidlertid ikke oppfattet at var noen form for «forbud» eller forventning om at han aldri skulle kjøpe eller selge aksjer så lenge jeg var statsminister» skriver hun.

Ba om all informasjon

Komiteen har bedt om «all relevant informasjon» i saken og en skriftlig redegjørelse.

– Komiteen ber om at denne inkluderer betraktninger om omfanget av inhabilitet og hvilke råd du fikk knyttet til din ektemanns aksjeposisjoner og i hvilken grad disse ble videreformidlet, skriver komitéleder Peter Frølich (H) i brevet til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg.

Solberg var statsminister fra 2013 til 2021. I samme periode gjorde ektemannen Sindre Finnes over 3600 aksjehandler i norske selskaper.

Høyre-lederen har innrømmet at dette har gjort henne inhabil, men sier at hun ikke kjente til det store omfanget av aksjehandlene da det skjedde.

Hun avviste å kommentere saken overfor NTB tidligere onsdag.