FN: 100.000 mennesker har flyktet fra Nagorno-Karabakh

Overfor det statlige russiske nyhetsbyrået oppgir armenske myndigheter lørdag tallet på flyktninger til å være 100.417.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gikk ut med et lignende tall sent fredag.

– Mange er sultne, utslitte og trenger umiddelbar hjelp. UNHCR og andre aktører øker støtten til armenske myndigheter, men det trengs akutt internasjonal bistand, skriver UNHCR-leder Filippo Grandi i en uttalelse.

Tidligere bodde det 120.000 innbyggere i regionen etter Aserbajdsjans lynoffensiv i september, men nå er det kun rundt 20.000 mennesker igjen.

Regionen snart tømt for armenere

En tidligere talsmann for separatistmyndighetene i Nagorno-Karabakh, Artak Beglaryan, sier at etter det han har hørt, vil de siste gjenværende innbyggerne i enklaven ta seg over grensen til Armenia i løpet av lørdagen.

– Kun noen få hundre er igjen, de fleste offentlige tjenestepersoner, ansatte i nødetatene, frivillige og noen mennesker med spesielle behov, skriver han i sosiale medier.

Lørdag ettermiddag sier en reporter fra nyhetsbyrået AFP som befinner seg ved grenseovergangen Kondidzor, at han kun har sett et lite antall ambulanser på stedet, men at grensevaktene sier de forbereder seg på at busser med de siste flyktningene skal komme.

I byen Goris i Armenia, nær grensen, sitter og ligger hundrevis av utslitte flyktninger på et torg i sentrum mens de venter på at myndighetene skal finne losji til dem.

– Etnisk rensing

Armenske myndigheter anklager Aserbajdsjan for å drive etnisk rensing for å tømme Nagorno-Karabakh for etniske armenere. Men det avviser aserbajdsjanske myndigheter. De har oppfordret de armenske innbyggerne om å bli værende og la seg integrere i Aserbajdsjan.

FN ønsker å sende observatører til Nagorno-Karabakh for å få en oversikt over de humanitære behovene. Det vil i så fall være første gang på om lag 30 år at en internasjonal organisasjon har tilstedeværelse der.

Frankrike har kritisert Aserbajdsjan for å kun slippe inn FN-team etter at de aller fleste innbyggerne har flyktet fra området.

19. september innledet Aserbajdsjan et massivt militært angrep på separatistenes stillinger og tok raskt full kontroll over resten av Nagorno-Karabakh.