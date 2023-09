Tesla saksøkes for trakassering av svarte ansatte

Svarte ansatte ved Teslas fabrikk i Fremont i California har med jevne mellomrom blitt utsatt for rasistiske fornærmelser siden minst 2015, heter det i søksmålet anlagt av tilsynsmyndigheten Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

– Den rasistiske oppførselen var hyppig, pågående, upassende, uønsket og fant sted blant alle vakter, avdelinger og stillinger, skriver kommisjonen.

Videre heter det at det ble tagget hakekors, renneløkker og rasistiske trusler, og at svarte ansatte jevnlig ble kalt rasistiske ting, blant dem n-ordet og «monkey».

Hevder ledere ikke grep inn

Arbeidsledere og sjefer ved fabrikken skal angivelig ha vært vitne til rasistisk trakassering uten å gjøre noe, og Tesla gjorde ikke nok for å ta tak i problemene, ifølge søksmålet.

Svarte Tesla-ansatte som klagde på trakasseringen, opplevde at de fikk nye og uønskede arbeidsoppgaver eller vakter, at det ble fremmet urimelige klager mot dem eller at de ble sagt opp, ifølge søksmålet.

Tesla har ikke besvart henvendelser fra AFP og Reuters om søksmålet.

Flere søksmål

Selskapet ble saksøkt av California for lignende anklager om rasisme ved samme fabrikk i 2022. I en pressemelding den gang skrev Tesla at selskapet «er imot alle typer diskriminering og trakassering» og at det er forpliktet til at arbeidsplassen skal være «trygg, hensynsfull og inkluderende».

Flere kvinnelige Tesla-ansatte gikk også til søksmål i 2021 med anklager om seksuell trakassering ved Fremont-fabrikken, og en svart ansatt fikk millioner av dollar i oppreisning i en annen rasismesak.