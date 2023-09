Eldre får sjeldnere demens enn før

– Fra 60 år og faktisk hele veien opp til den eldste aldersgruppen, går insidensen ned i hver aldersgruppe, sier lege og stipendiat Bente Johnsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF til Forskning.no.

Insidens betyr hvor mange som får en viss sykdomsdiagnose i et gitt tidsrom.

Johnsen har tatt utgangspunkt i Tromsø-undersøkelsen, en helseundersøkelse i byen. Studien viste blant annet at personer mellom 60 og 69 år har 61 prosent lavere risiko for å få demens i dag sammenlignet med for 20 år siden.

Det totale antallet som lever med demens går imidlertid opp. Det skyldes blant annet at levealderen og folketallet har økt betraktelig. Når det blir flere eldre med høy alder, er det ventet at flere får demens.

Den norske studien stemmer overens med funn i utlandet.

– En rekke internasjonale studier har vist at insidensen av demens er på vei ned, i hvert fall i den vestlige verden. Likevel øker antallet med demens betydelig fordi det blir flere eldre i samfunnet. Denne studien bekrefter at funn fra andre land også gjelder for Norge, sier professor II Geir Selbæk ved Universitetet i Oslo.

I Norge anslås det å leve rundt 100 000 personer med demens. Forskere har tidligere anslått at antallet som lever med demens i verden kan tredobles innen 2050.

