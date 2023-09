En årelang konflikt – og til tider krig – i Kaukasus går mot slutten. Separatistmyndighetene i Nagorno-Karabakh sier de vil oppløse seg selv innen nyttår. Dermed vil deres selverklærte republikk ikke lenger eksistere.

Nagorno-Karabakh ligger inne i landet Aserbajdsjan, som grenser til Armenia. Flertallet av befolkningen i utbryterregionen er etniske armenere.

Området er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har det vært kontrollert av armenske separatister.

Fikk våpenhvile, ikke fredsavtale

I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991, da Sovjetunionen falt fra hverandre. Rundt 30.000 mennesker ble drept og over en million drevet på flukt. I 1994 signerte partene en våpenhvile, men uten at de ble enige om en fredsavtale.

I 2020 brøt det igjen ut krig mellom Aserbajdsjan og armenske separatister støttet av Armenia. Krigen varte i halvannen måned og endte med seier til Aserbajdsjan, som gjenerobret deler av Nagorno-Karabakh.

19. september innledet Aserbajdsjan et massivt angrep på separatistenes stillinger og tok raskt full kontroll over resten av Nagorno-Karabakh.

Dette er etnisk rensing, noe vi har advart det internasjonale verdenssamfunnet om i lang tid — Nikol Pashinyan, statsminister i Armenia

CORRECTION Armenia Azerbaijan KØ: Armenere strømmer nå ut av Nagorno-Karabakh, de flykter til Armenia. (Gaiane Yenokian/AP)

Halvparten har reist

Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer.

Armenias statsminister Nikol Pashinyan hevder at alle etniske armenere i Nagorno-Karabakh vil forlate utbryterregionen i løpet av de neste dagene, melder NTB.

Over halvparten av innbyggerne i regionen har allerede reist og krysset grensen til Armenia etter Aserbajdsjans lynoffensiv forrige uke, ifølge Pashinyans talsperson.

«Dette er etnisk rensing»

Statsministeren anklager aserbajdsjanske myndigheter for å begå etnisk rensing av armenere i Nagorno-Karabakh.

– Utvandringen av armenere fra Nagorno-Karabakh fortsetter. Ifølge vår egen analyse vil det i de kommende dagene ikke være noen armenere igjen der. Dette er etnisk rensing, noe vi har advart det internasjonale verdenssamfunnet om i lang tid, sier Pashinyan, skriver NTB.

Oppløses 1. januar

Separatist-myndighetene i Nagorno-Karabakh sier de vil oppløse seg selv innen nyttår. Dermed vil deres selverklærte republikk ikke lenger eksistere.

Beslutningen ble kunngjort av de etnisk armenske separatist-myndighetene torsdag. Nagorno-Karabakh ble erobret av aserbajdsjanske regjeringsstyrker i en lynoffensiv forrige uke.

Regionens separatistleder Samvel Shakramanyan har signert en erklæring som sier at separatiststyret i regionen skal oppløses innen 1. januar neste år.

Opptrapping i desember

Det var i desember Aserbajdsjan strammet grepet rundt utbryterregionen. De blokkerte den eneste veien som forbinder Nagorno-Karabakh til Armenia med påstand om at armenske myndigheter brukte veien til mineralutvinning og ulovlig våpensmugling til regionens separatiststyrker.

Armenia hevdet på sin side at veiblokaden hindret nødvendige mat -og drivstoffleveranser til regionens den gang 120.000 innbyggere.

Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh ble erobret av Russland i 1813, og ble et autonomt område i Sovjetunionen fra 1923.

Kravet om at området skulle overføres til Den armenske sovjetrepublikken utløste i 1988 voldsomme sammenstøt mellom folkegruppene armenere og aserbajdsjanere i de to republikkene.

Flertallet av befolkningen i Nagorno-Karabakh og Armenia er kristne, mens flertallet av innbyggerne i Aserbajdsjan er muslimer.

Da Sovjetunionens ble oppløst i 1991, brøt det ut full krig. Med støtte fra Armenia lyktes Nagorno-Karabakh-armenerne å ta kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner, rundt 800.000 aserbajdsjanere ble drevet på flukt.

Partene inngikk våpenhvile i 1994, men det brøt ut ny krig i 2020.

