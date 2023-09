Aserbajdsjan skal ha pågrepet tidligere sjef for separatistene i Nagorno-Karabakh

Pågripelsen av Ruben Vardanyan ble kunngjort av den aserbajdsjansk grensevakten onsdag.

Vardanyan har ifølge grensevakten blitt brakt til landets hovedstad Baku og er overlevert til «relevante statlige organer», som vil avgjøre hans videre skjebne.

Grensevakten la onsdag ut et bilde som viser Vardanyan holdt fast av to grensevakter ved siden av et helikopter. Det er ikke kjent når og hvor bildet er tatt.

Vardanyan bodde mange år i Russland, der han tjente seg søkkrik gjennom å eie en stor investeringsbank. I 2022 flyttet han til Nagorno-Karabakh, hvor han fungerte som leder for den regionale regjeringen i flere måneder før han trakk seg tidligere i år.

Aserbajdsjan tok etter en lynoffensiv forrige uke tilbake kontrollen over utbryterregionen Nagorno-Karabakh fra armenske separatister. Siden har nesten 50.000 etniske armenere, en tredel av innbyggerne, forlatt regionen.

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært styrt av armenske separatister i over 30 år.