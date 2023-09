Politiet: Tyver leser dødsannonser og slår til under begravelser

Politistasjonssjef Kjell-Idar Vangberg i Nordhordland sier til VG at han tror tyvene leser dødsannonser og slår til under begravelsene. Sentralt i etterforskningen står en tyskregistrert Audi.

– Vi har ganske konkrete opplysninger om to til tre personer i en grå Audi A4 med tyske skilter, sier han. Politiet ser ikke bort ifra at tyvene allerede er ute av landet.

Tre innbrudd har skjedd mens de etterlatte har fulgt sine kjære til graven i Alver nord for Bergen i Vestland fylke, og på Karmøy og Vindafjord i Rogaland. Innbruddene har skjedd 19 og 22. september.

På Frekhaug i Alver nord for Bergen fikk tyvene med seg sølvtøy, gull og smykker. Huseieren sier til Bergens Tidende at han regner med at verdier for nærmere 100.000 kroner er borte. Også i Rogaland stakk tyvene av med sølvtøy, gull, smykker og med kontanter.

– Vi er i en etterforskningsfase og samarbeider med Sørvest politidistrikt. Samtlige steder har innbruddene skjedd mens nærmeste familie har vært i begravelser, sier Vangberg til Bergensavisen.

Han synes ingenting om den kyniske fremgangsmåten.

– Man skal ikke komme hjem fra begravelse til sine nærmeste og bli møtt av et endevendt hus. Det er ikke bra.

[ Menighet ville endre trosbekjennelsen – biskopene sa nei ]