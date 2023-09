Svensk politi mistenker at moskébrann var påsatt

– Etterforskningen av brannen fortsetter. Politiet kommer til å avhøre vitner og finne ut om det var overvåkingskameraer i området, heter det i en uttalelse på politiets nettside tirsdag.

Ingen er pågrepet etter brannen.

Ifølge en talsmann for moskeen, Anas Deneche, har bygningen flere ganger blitt utsatt for hærverk det siste året. Han sier også at familien hans har mottatt trusler.

– Men det er for tidlig å trekke konklusjoner. Vi må vente på at politiet gjør arbeidet sitt, sier han.

Ifølge lokale medier har Deneche selv blitt utsatt for både fysiske angrep og trusler i over et år. Sakene skal være anmeldt til politiet.

Eskilstuna ligger vest for Stockholm og har om lag 108.000 innbyggere. Mellom 15.000 og 20.000 av dem er muslimer.