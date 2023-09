Mandag var Aps landsstyre samlet for å drøfte krisevalget. Da hadde partinestor Martin Kolberg tungt ønsket SV inn i regjeringen for å styrke venstresiden nasjonalt.

Men i Kommune-Norge ser et økende antall Ap-lag motsatt vei: De gjør ordfører-avtaler med den nasjonale «erkefienden» Frp.

De to partiene skal dele ordfører- og varaordførervervet i ti kommuner. Slike kompaniskap er nå langt flere enn etter forrige kommunevalg.

Gjennom samarbeid bidrar Ap til at Frp får tre ordførere. Etter forrige valg hjalp Ap bare én Frp-ordfører til topps.

At lokale Ap-lag går sammen med Frp har ikke Ap-leder Støre noe imot:

– Der er det alltid de lokale avveiningene som må gjelde, sier Støre.

Før: Sjeldenhet. Nå: Ap og Frp deler toppverv

Først valgnatt – så lokal maktkamp: Hvem skal bli ordfører? Og varaordfører?

I mange småkommuner var fordelinger gjort alt da stemmene var talt opp. Men fortsatt er rundt 60–70 kommuner uten avklaring.

Vårt Land har gjennomgått lokale presseoppslag landet rundt – og sjekket status.

For et tiår siden var det en sjeldenhet at Ap og Frp delte topp-posisjonene i kommuner. Men foran de neste fire årene er det flere allianser av Ap-rødt og mørkeblått enn noen gang.

GODTAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre i salen der partiet avviklet landsstyremøte. I samtale med Vårt Land var han klar på at lokale Ap-krefter bør få avgjøre samarbeid selv. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Valgforsker: – Velgere blir overrasket

Velgere har kanskje stemt på Ap – for å sikre venstresiden? Eller Frp for å holde den unna?

Men så gjør valgtekniske eller rene politiske avtaler at de to partiene finner sammen. I mange av tilfellene deltar andre partier også.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror velgere fort kan reagere negativt:

– Noen kan bli svært overrasket over Ap-Frp-samarbeid. Det kan være lokale årsaker til at dette skjer. Men i det store bildet er det ikke helt gunstig utad at man får samarbeidsformer som strider mot logikken i politikken, sier Bergh.

Noen kan bli svært overrasket over Ap/Frp-samarbeid. — Valgforsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning

Her vekker bånd mellom Ap og Frp oppsikt

Agder stikker seg ut. Der har Frp sikret seg fire ordførere vest i fylket. To av dem med Aps hjelp.

I Lindesnes (23.000 innbyggere) blir Frp-profilen Alf Erik Andersen ordfører. Aps Even Tronstad Sagebakken – også medlem av Aps landsstyre – blir varaordfører.

Høyre er med i alliansen – som fikk total flertallsmakt. Et Venstre, som gjorde et brakvalg på motstand mot havvind-havn i Sodevika, ble parkert utenfor.

I Lyngdal blir Frps Unni Nilsen Husøy ordfører. Og varaordfører? Hennes ektemann, Eivind Arnt Husøy, fra Ap.

ORDFØRER: Frp-profilen Alf Erik Andersen under et landsmøte i 2017. Da ble han valgt inn i sentralstyret. Nå sikres han ordførermakt hjemme i Lindesnes. (Audun Braastad/NTB)

De to deler posisjoner – en lang liste

Også i Nore og Uvdal får Frp ordfører – og Ap varaordføreren, viser gjennomgangen.

Inntil årets valg hadde Frp bare én ordfører i allianse med Ap: I Sola i Rogaland. Men det var nettopp i oljefylket slike «koalisjoner» først vakte oppsikt:

I Sandnes hadde Ap ordføreren – og Frp varaordføreren i hele tre fireårsperioder frem til i høst. Frps triumf var å hindre eiendomsskatt. I nabokommunen Klepp var det lignende deling av verv fra 2019 til 2023.

Etter høstens valg vil det være Ap-ordfører – og varaordfører fra Frp – i disse kommunene: Rollag, Lødingen, Nærøysund, Leirfjord og Kvam. I noen av dem strekker samarbeidsbånd seg tilbake i tid.

I Porsgrunn – med over 35.000 innbyggere – blir det også slik.

Ap/Frp PIONERER: Det vakte oppsikt da Aps Stanley Wirak (til venstre) og Frps Pål Morten Borgli i 2011 satte Høyre på sidelinjen og delte ordførermakten i Sandnes. Duoen styrte byen til i høst. (Carina Johansen/NTB)

Slutt for Sp i Vedum-land. Ap og Frp til topps

Også i Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums hjemkommune – Stange i Innlandet – tar Ap-Frp over. Det er i et teknisk samarbeid med Høyre, Sp og KrF. Sp mistet sitt rene flertall i Stange i høst.

– Skivebom, var svaret fra et massivt flertall da Hamar Arbeiderblad spurte sine lesere om Ap-Frp-løsningen i Stange.

Også i Iveland, Bjerkreim, Indre Østfold og Trysil inngår de to partiene i tekniske allianser – sammen med andre partier.

– At Frp inngår i slikt samarbeid har jo også sammenheng med at partiet fikk fremgang og styrket seg lokalt, forklarer valgforsker Johannes Bergh.

---

Kampen om kjedene

Etter valgnatten har kamp om ordførerkjeder og varaordførerposter pågått.

I noen kommuner har Ap, Høyre eller Sp rent flertall. Andre steder forhandles det valgtekniske avtaler.

I slike avtaler danner partier flertall om toppvervene og poster i politiske utvalg.

I større grad legges det også føringer for politisk samarbeid og om kommunebudsjettene.

---

Dette sier Støre. – Kan være riktig vei lokalt

Mens krefter i eget parti ønsker klarere samarbeid til venstre, er ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre betenkt over økende Frp-samarbeid lokalt.

– Hvor riktig er det av Ap å gi en nasjonal hovedmotstander styrke – og mulighet til å skinne lokalt?

– Ikke bare i Ap, men også i de fleste andre partier, har man respekt for at lokale folkevalgte avgjør hva som skal til for å få mest mulig gjennomslag, svarer Ap-lederen.

Støre fastslår at Frp ikke er noen samarbeidspartner» i rikspolitikken. Også lokalt kan motsetningene være for store.

– Men noen steder kan det være riktig vei å gå. Da må de avgjøre dette lokalt, sier han til Vårt Land.

Ap/Frp LOKALMAKT: Leder i Agder Ap er statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (til høyre). Her overleverer hun en innstilling til Jonas Gahr Støre foran landsmøtet i 2019. (Heiko Junge/NTB)

Går over «streken» for å berge gjennomslag

I Agder er Ap en valgtaper – mens Frp hadde sterk vekst. Aps fylkesleder forsvarer samarbeidet med Frp:

– Avtalene vi har gjort med Frp sikrer Ap-politikk. Og disse er gode. I stedet for å stå utenfor har Ap fått gjennomslag, sier fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund til Vårt Land.

Hun poengterer at medlemsmøter i Ap lokalt har gitt «unison tilslutning» til avtalene med Frp.

– Men bidrar dere ikke samtidig til å styrke Frp som parti?

– Nei. Frp-politikk kunne de fått uansett. Folk her forstår at Ap sikrer utøvelse av politikk og gjennomslag får betydning for dem.

– Kan det ikke skuffe velgere at Ap både i Agder og andre steder går over den politiske streken?

– Man bør først og fremst se hvordan løsningen blir for folk i kommunene. Lokalt vil velgere skjønne dette veldig godt, sier Kroglund.