Erna Solberg åpner for mer innsyn i dokumenter fra Statsministerens kontor

– Statsministerens kontor har gitt innsyn i en rekke dokumenter i denne saken. Det er de som har avgjort, og også i fortsettelsen de som må avgjøre, hva de gir innsyn i og ikke. Vi sitter ikke lenger på Statsministerens kontor og har ikke myndighet til å instruere embetsverket, men jeg er positiv til at Statsministerens kontor ser på hvordan de kan gi mer informasjon om min habilitet i ulike sammenhenger, skriver Solberg til VG.

Overfor avisen innrømmer hun at de satt på mer informasjon om mannens handler enn de har delt med offentligheten. Blant annet om prisene og tidspunkt var en del av listen Høyre fikk tilsendt fra Finnes.

– Slike opplysninger fremgikk av deler av materialet vi mottok fra Sindre. Som vi har opplyst om tidligere, har Høyres anliggende i saken vært spørsmålet om min habilitet. Både tidsbruk og hensynet til at Sindre selv må vurdere hvor mye personopplysninger han ønsker å offentliggjøre, tilsa at kun opplysninger som er nødvendige for å vurdere min habilitet ble hentet ut fra dokumentene, skriver Solberg.

Ifølge Høyre-lederen er det nå opp til Finnes og hans advokat å vurdere hva de vil dele.