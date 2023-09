Erna Solberg til E24: Opp til Høyre å bestemme om jeg får fortsette

Solberg sier til E24 torsdag at hun i utgangspunktet ønsker å fortsette som Høyre-leder, men viser til partiet.

– Det er et spørsmål som det er opp til Høyre å bestemme.

Hun sier videre at hun mener det ikke bør fattes vanskelige beslutninger i vanskelige situasjoner, og legger til at man må se hvordan aksjesaken utvikler seg videre.

Høyre-leder Erna Solberg møter torsdag norsk presse for å svare på spørsmål om aksjeskandalen. Hun har vært ordknapp siden pressekonferansen i forrige uke da det ble klart at hennes ektemann Sindre Finnes gjennomførte over 3600 aksjehandler mens hun var statsminister.

