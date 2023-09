– Formålet med denne tidslinjen er å gi en ærlig og usminket versjon av hva partiet og jeg foretok oss, fra den første henvendelsen fra E24 om denne saken kom 30. august og fram til pressekonferansen fredag 15. september da oversikten over Sindres aksjehandel ble lagt fram, sier Solberg i en uttalelse.

– Når vi nå vet det vi vet, om omfanget av aksjehandelen og at Sindre ikke har vært ærlig, ser jeg at jeg burde konfrontert ham tidligere.

Bakgrunnen for tidslinjen er at Høyre har fått kritikk for at de ikke la fram det totale omfanget av aksjehandlene til Solbergs ektemann Sindre Finnes før etter valget.

Partiet har avvist at de har holdt tilbake informasjon i valgkampen og trenerte saken.

– Inhabil i flere saker

Tidslinjen ble tirsdag kveld ble publisert på Høyres nettsider. Den tar for seg de over to uker fra 30. august da E24 første gang sendte Høyre flere kritiske spørsmål om Finnes’ aksjehandel.

NTB har bedt Sindre Finnes om en kommentar til Høyres tidslinje. NTB har også spurt han om han har fått lese gjennom den før publisering og om han er enig i framstillingen. Finnes har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser.

Fredag 15. september holdt Solberg en pressekonferanse hvor hun la fram listen som viste at Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens hun var statsminister i perioden 2013 til 2021.

Solberg har sagt at ektemannens aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister, og at aksjehandelen skjedde uten at hun visste om det.

Trodde ikke omfanget ville være så stort

Ifølge tidslinja ba Solberg Finnes om å lage listen 8. september, tre dager før valget.

– Samme dag sa jeg i Dagsrevyen at omfanget av Sindres aksjehandel var større enn jeg tidligere var kjent med. Det var derfor viktig for meg å få en komplett oversikt før jeg igjen uttalte meg om saken og spørsmål om min habilitet.

Ifølge Høyre-lederen var det for henne helt utenkelig på dette tidspunktet at omfanget skulle være så stort eller at det kunne påvirke min habilitet som statsminister.

– Jeg fikk ikke mer informasjon om aksjehandelen før jeg fikk se deler av dokumentasjonen om kvelden 12. september og den fullstendige oversikten om kvelden 13. september.

Fikk en dårlig følelse

Høyre skriver i tidslinjen at de første dagene E24 stilte spørsmål om Finnes' aksjehandel, var det ingenting som ga Solberg noen grunn til å mistenke at ektemannen ikke snakket sant.

Torsdag 7. september var dagen hvor hun begynte å få en dårlig følelse angående ektemannens forklaring, og denne dårlige følelsen vokste videre dagen etter, heter det. Fredag 8. september ringtes de to ektefellene flere ganger, og Solberg ba ektemannen lage en komplett liste.

– Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste, heter det i tidslinjen.

Fikk hjelp av Elden

Deretter skal det ifølge tidslinjen ikke ha vært kontakt mellom de to fra fredag kveld til søndag kveld, som var kvelden før valget.

– Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

Kvelden etter valget sier Finnes at han har samlet det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Den påfølgende dagen, onsdag 13. september, ber Solberg medarbeidere om å hjelpe Finnes med å lage en samlet oversikt, et arbeid som tar hele dagen.

– For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler, heter det i tidslinjen.

Torsdag kunngjør Solberg at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag hvor hun offentliggjør listen over aksjehandler.