Finnes sier han ble utsatt for investeringsbedrageri i Sveits: – Flaut

Finnes skriver at han ble forledet til å investere 116.000 kroner i et firma som først holdt til i Barcelona, men som etter hvert flyttet til Sveits.

– Jeg ble i årene som gikk, holdt varm, og ble forespeilet at disse pengene vokste ved at jeg fikk informasjon som viste gevinst på investeringen. Jeg gjorde ingen ytterligere investeringer i selskapet, men oppdaget etter hvert at firmaet sto oppført på det svenske finanstilsynets liste over firmaer som drev med investeringsbedragerier, skriver Finnes.

Da forsto han at han hadde blitt utsatt for et bedrageri.

– Det er først og fremst utrolig kjedelig og flaut å innse at jeg ble lurt trill rundt. Det er også en medvirkende årsak til at jeg ikke har gått videre med en eventuell anmeldelse i denne saken. Faktum er uansett at jeg tapte hele investeringen.

Finnes legger vekt på at det ikke dreide seg om børsnoterte aksjer.

– Investeringen ble innrapportert til skattemyndighetene på ligningen hvert år, fram til 2020 da jeg anså beløpet som fullstendig tapt. Tapet er ikke ført som fradrag i ligningen, skriver Finnes.

(©NTB)