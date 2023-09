Solberg: Jeg har vært inhabil i saker jeg har behandlet da jeg var statsminister

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap. Det gjør vond for meg å være så hard mot Sindre som det jeg er i dag. Men fordi vi er gift og har felles økonomi, så har handlingene han har gjort, direkte påvirkning på hvordan jeg kan utøve mine oppgaver som politiker, sa en tydelig preget Solberg på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag morgen.

– De samtalene jeg har med Sindre om dette tillitsbruddet, skal jeg ha med ham, og ikke med dere, sa hun.

Gjennom flere artikler i E24 den siste tiden er det blitt kjent at Solbergs ektemann Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper mens kona satt ved roret som statsminister. Det har utløst en debatt om Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.

Var inhabil i flere saker

Høyre offentliggjorde fredag listen over ektemannens aksjehandel i perioden da Solberg var statsminister. Den viser at Finnes gjorde 3600 aksjehandler i denne perioden.

– Listen viser at Sindre ikke har vært ærlig med meg, verken da jeg var statsminister eller da jeg konfronterte ham med dette etter at dere i pressen begynte å stille spørsmål, sa Solberg.

Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte Solberg og Statsministerens kontor, sa Solberg.

– Det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet da jeg var statsminister.

Hun er likevel tydelig på at det ikke er noen grunn til å tro at noen vedtak har vært ugyldige, fordi hun ikke visste om detaljene rundt ektemannens aksjehandel.

1,8 millioner kroner i gevinst

I snitt gjorde Finnes 1,25 aksjehandler om dagen i de 2919 dagene Solberg var statsminister.

Ifølge E24 skal Finnes blant annet ha handlet aksjer i selskapet Nekkar 72 ganger og i Kongsberg Gruppen tolv ganger på elleve dager. Ifølge Dagens Næringsliv handlet Finnes også Norsk Hydro-aksjer samtidig som Solberg jobbet med saker som var viktige for selskapet.

Solberg opplyser at Finnes har hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden.

Ingen innsideinformasjon

– Jeg er helt sikker på at Sindre ikke har fått innsideinformasjon av meg, sier Høyre-lederen.

Hun legger til at det ikke er mulig for henne å kategorisk utelukke at han har fanget opp noe og peker på at de bodde sammen i statsministerboligen i åtte år, der hun hadde møter og tok med seg papirer hjem.

– Men jeg kommer selv, med den kunnskapen jeg har nå, ikke på noe som antyder at han har hatt innsideinformasjon, sier hun og understreker at dersom hun blir statsminister igjen, kan ikke ektemannen handle aksjer.

SV vil ha full gjennomgang

Det bør settes i gang en full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller fra den forrige regjeringen, mener SVs Audun Lysbakken.

– Det som nå har blitt kjent, er dramatisk og uforståelig. Det er i særklasse viktig at en statsministers habilitet ikke kan trekkes i tvil, sier Lysbakken, som er SVs medlem i kontrollkomiteen.

Han mener det er uforståelig at de føringene Statsministerens kontor la for Sindre Finnes aksjehandel, ikke ble fulgt opp.

Kontrollkomiteens leder: Aksjekjøpene inngår i kontrollsak

Det er en alvorlig sak, sier kontrollkomiteens leder om aksjekjøpene til Høyre-leder Erna Solbergs ektemann. Den inngår i komiteens pågående habilitetssak.

– Saken har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak, sier komitéleder Peter Frølich (H) til NTB.

Rødt: – Opplever at Solberg fremdeles ikke har lagt alle kortene på bordet

Seher Aydar (R) kaller Sindre Finnes’ aksjehandler for svært alvorlig. Hun ber om et fullstendig forbud mot aksjehandel for regjeringsmedlemmer og ektefeller.

Rødts medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, mener aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann er svært alvorlig.

– Det er også lite tillitvekkende at hun først kommer med dette etter valget, etter å ha gitt en helt annen versjon før valget, sier Aydar til NTB.

Hun reagerer også på at Solberg ikke kan utelukke at ektemannen har snappet opp noe om saker som regjeringen behandlet.

– Jeg opplever at Solberg fortsatt ikke legger alle kortene på bordet og vil oppfordre henne til å gjøre det umiddelbart.

Aydar ber i tillegg om et fullstendig forbud mot aksjehandler for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller.

Frp: – Naturlig at Økokrim etterforsker saken

Hans Andreas Limi (Frp) mener det er naturlig at Økokrim etterforsker aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann.

– Dette fremstår som en alvorlig og trist sak som er egnet til å ytterligere svekke tilliten til norsk politikk, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.

Han sier også at aksjehandlene bør etterforskes.

– Vi synes det er helt naturlig at Økokrim etterforsker denne saken i tillegg til at kontrollkomiteen fortsetter sitt arbeid, sier Frp-nestlederen.

Sindre Finnes om aksjehandelen: – Jeg har ikke vært ærlig

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, erkjenner at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp.

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, verken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Finnes til E24.

– Jeg har gjort alvorlige feil som har gjort det umulig for Erna å vurdere sin habilitet da hun var statsminister. Etter at hun gikk av som statsminister har jeg også gitt både henne og pressen feilaktig informasjon om mine aksjehandler, opplyser Finnes.

Han sier han er innforstått med at konsekvensene blir at han ikke kan handle med aksjer, men må plassere sparepengene sine i fond eller på sparekonto dersom Solberg blir statsminister igjen i 2025.

Høyre-lederen holdt fredag en pressekonferanse hvor hun sa at omfanget av ektemannens aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister. Hun var imidlertid tydelig på at han aldri hadde innsideinformasjon.

